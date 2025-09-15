Nausėda atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“

Vis dėlto R. Žemaitaitis neatmeta, kad prezidentui dabar siūlys partinius kandidatus, kurių G. Nausėda jau anksčiau pažadėjo netvirtinti. Jei taip ir įvyktų, „Nemuno aušra“ grasina trauktis iš koalicijos.
Nors Vilniuje pliaupia lietus, prezidentas G. Nausėda, prasidėjus judumo savaitei, rodo pavyzdį – į darbą vyksta dviračiu.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Judėti reikia į priekį“, – sakė jis.
Tačiau naujai suformuotos koalicijos reikalai, panašu, kad stovi vietoje. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ kandidatūras į aplinkos ir energetikos ministrus.
„Prezidento argumentai tikrai skamba rimtai“, – komentavo Inga Ruginienė.
Prezidentas dabar prašo premjerės pateikti naujus kandidatus į ministrus.
Žemaitaičio reakcija į jo ministrų kandidatūrų atmetimą
Tačiau R. Žemaitaitis į tokį G. Nausėdos sprendimą reaguoja aštriai.
„Gaila, kad tame prezidentiniame sprendime turi kentėti socialdemokratai. Nežinau, dėl ko buvo pažeminta nauja premjerė Inga Ruginienė, nes realiai dar nepradėjusi dirbti gauna iš prezidentūros savotišką antausį“, –šnekėjo „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Prezidentas dar pernai uždraudė R. Žemaitaičiui teikti partinius kandidatus, kol vyksta įvairūs tyrimai dėl partijos finansavimo rinkimų metu. G. Nausėdos pažemintam R. Žemaitaičiui tai, panašu, nė motais.
„Mes nieko nebenešime – partijos narių 2800 – tai galėsime iš Teisingumo ministerijos išspausdinti visą sąrašą, pateikti premjerei ir ji galės pateikti visus 2800 narių. Prezidentas galės kiekvieną dieną po vieną priiminėti“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Bet lygiai po 20 sekundžių jau kalba kitaip: „Aš nesakau, kad nesiūlysime, bet dabar yra tas momentas, kai koalicijos sutartis yra neveikli.“
„Pirmiausia – ne, R. Žemaitaitis mane paskyrė ir ne jis atleis. Koalicijos sutartis galioja ir šie procesai visiškai jos neįtakoja“, – tikino paskirtoji premjerė.
„Premjerės galimybės eiti pareigas po šios dienos – aš sunkiai įsivaizduoju“, – konstatavo R. Žemaitaitis.
Žemaitaitis siūlo tokią alternatyvą
Iš R. Žemaitaičio pareiškimų aišku tik viena – kad šalia prezidento, Daukanto rūmuose, ant kėdės sėdės „Nemuno aušros“ partijos nariai. Tie, kurie dirba Seime. Į susidariusią situaciją reaguoja ir iš koalicijos išmestas demokratų lyderis Saulius Skvernelis.
„Tai toliau linksmieji kalneliai. Tik neaišku, kiek ilgiau – tris metus ar trumpiau“, – šmaikštavo S. Skvernelis.
Jeigu R. Žemaitaitis prezidentui siūlys partiečius, akivaizdu, kad G. Nausėda laikysis pažado ir jų netvirtins. Tada R. Žemaitaitis, kaip pats sako – trauktųsi iš koalicijos.
„Jeigu jis palieka koaliciją, tai praktiškai tą pačią dieną baigiasi jo politinė karjera“, – aiškino politologas Kęstutis Girnius.
„Jeigu nėra pateikiami mūsų kandidatai, tai „Nemuno aušros“ nebus“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis.
G. Nausėda sako, kad R. Žemaitaitis pastaruoju metu užsiima šantažu.
„Be abejo, kad tai yra šantažas. Bet aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų, nes tai turbūt jau kokia ketvirtoji“, – teigė Lietuvos prezidentas.
„Koalicija veikiausiai sukris – R. Žemaitaitis bus priverstas pasitraukti ir socdemai turės labai silpną koaliciją, kur vos laikysis. Truputį tai stebina, nes prezidentas labai rėmė socdemus per rinkimus, norėjo, kad jie laimėtų, beveik buvo jų rinkiminės kampanijos vadovas ir dabar staigiai tai partijai pakišo koją“, – tvirtino politologas.
Tą jau kurį laiką kalba ir premjerė, kad koalicijos partneris mėto ultimatumus – grasina trauktis, jei socdemai nevykdys jo pageidavimų.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: