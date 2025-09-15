Norite, kad „Bolt“ jus vežtų tik moteris? Teks pasidaryti asmenukę, o kai kada – sumokėti brangiau

Pavežėjimo ir automobilių nuomos platforma „Bolt“ pristatė naują pavėžėjimo kategoriją – „Moterys veža moteris“. Kaip nurodo bendrovė, ši paslauga skirta „keleivėms ir vairuotojoms, kurios jaučiasi saugiau ir patogiau keliaudamos su moterimis“.
Paslauga dažniausiai kainuoja tiek, kiek ir kitos kategorijos (išskyrus pigiausią „Basic“ ir papildomų patogumų brangesnės kategorijas), tačiau gyventojai jau pastebi, kad kai kuriais atvejais už šią kategoriją reikia mokėti daugiau.
Paaiškino, kaip sugeneruoja kainą
Visgi bazinė „Moterys veža moteris“ kategorijos kainodara yra lygiai tokia pati kaip pagrindinės ir dažniausiai programėlėje naudojamos kategorijos, sako „Bolt“ pavėžėjimo paslaugos vadovas Laimonas Jakštys.
„Dažniausiai, t. y. kai nėra didelės paklausos, kategorijoje „Moterys veža moteris“ kelionės kainuos lygiai tiek ir pagrindinėje „Bolt“ kategorijoje“, – komentuoja jis.
Pavežėjimo „Bolt“ kaina apskaičiuojama pagal tokius veiksnius kaip kelionės trukmė, atstumas, paklausa ir pasiūla realiuoju laiku, eismo sąlygos ir pan.
„Tad ir „Moterys veža moteris“ kategorijoje tam tikrais atvejais dėl padidėjusios paklausos ir ribotos pasiūlos kelionės kaina gali būti didesnė, kai didelis kiekis žmonių panašiu metu užsisako pavėžėjimo paslaugą toje panašioje vietoje panašiu metu“, – teigia L. Jakštys.
„Bolt“ kainodaros principas yra neutralus. Kelionių kainą programėlėje lemia kelionės paklausa, pasiūla ir situacija mieste realiuoju laiku. Kainos pakilimas esant didelei paklausai įvyksta ir kitose kategorijose – tai nėra susiję nei su keleivio, nei su vairuotojo lytimi“, – tęsia jis.
Vairuotojai gauna piniginių paskatų
L. Jakštys priduria, kad prisijungus daugiau moterų vairuotojų, didesnė paklausa ne taip lemtų kainų augimą.
O tam, kad prisijungtų daugiau vairuotojų (ir moterų, ir vyrų), „Bolt“ siūlo paskatas. Pavyzdžiui, nauji vairuotojai ir vairuotojos, per pirmąją savaitę nuo registracijos įvykdę tam tikrą skaičių kelionių, gali gauti iki 150 eurų siekiančias išmokas.
Tie vairuotojai, kurie jau bendradarbiauja su „Bolt“ ir pakviečia prisijungti naujus vairuotojus, taip pat gauna bonusų.
Tokios išmokos siekia iki 150 eurų, o jei pakviečiama moteris vairuotoja, ją pakvietusiam pavežėjui ar pavežėjai išmoka yra 50 eurų didesnė už įprastą naujo vairuotojo pakvietimo išmoką.
Keleivėms reikės pasidaryti asmenukę
Visgi kaip žinoti, kad išsikvietus moterį vairuotoją tikrai atvažiuos moteris, ir atvirkščiai – į pavežėjos automobilį neįlips vyras? Pasirodo, šią kategoriją pasirinkusioms keleivėms reikės patvirtinti savo tapatybę pasidarant asmenukę.
„Prieš pradėdamos naudotis „Moterys veža moteris“ kategorija, keleivės turės patvirtinti savo tapatybę, įkeldamos asmens dokumento nuotrauką ir padarydamos asmenukę. „Bolt“ patikrins asmens dokumentą ir sutikrins, ar asmenukė atitinka nuotrauką dokumente, taip užtikrinant, kad šia kategorija galėtų naudotis tik moterys, patvirtinusios savo tapatybę“, – paaiškina L. Jakštys.
Savo ruožtu vairuotojos irgi turės patvirtinti tapatybę. Tiesa, šis reikalavimas jau kurį laiką veikia visiems „Bolt“ pavežėjams.
„Bolt“ partneriams vairuotojams skirtoje programėlėje reguliariai pavežėjų reikalaujama pasidaryti asmenukes, kurias tikrina dirbtinis intelektas. Jis atpažįsta, ar pavėžėjimo paslaugą teikia tas pats asmuo, kaip ir vairuotojo pažymėjime esančioje nuotraukoje.
Imasi saugumo priemonių
Nors „Bolt“ tikina, kad nauja kategorija įvesta, siekiant didesnio saugumo ir patogumo moterims, incidentai lyties neturi. Paklausus, kaip keleivės bus saugomos nuo patyčių, priekabiavimo ir kitų neramumų, L. Jakštys išvardino, kuo gali pasinaudoti keleivės.
- Klientų aptarnavimo komanda, keliaujantiems padedanti visą parą.
- Kelionės įvertinimas – keleivės skatinamos įvertinti kiekvieną kelionę ir palikti apie ją komentarą. Taip kitos keleivės įspėjamos apie paslaugos kokybę ir kelionių saugumą.
- Keleiviai kelionės metu gali pasidalinti savo buvimo vieta ir kelionės detalėmis su artimaisiais.
- Programėlėje yra integruotas skubios pagalbos mygtukas.
- Kelionių stebėsenos funkcija – sistemai užfiksavus neįprastą automobilio judėjimą su keleiviu susisiekia klientų aptarnavimo komanda.
- Įsėdimo kodo funkcija – ją aktyvavę naudotojai prieš kelionės pradžią pamatys programėlėje unikalų keturių skaitmenų kodą, kurį turės pasakyti į paėmimo vietą atvykusiam pavėžėjui. Kelionė galės prasidėti tik tada, kai vairuotojas programėlėje savo naudojamame įrenginyje teisingai suves kliento padiktuotus ar parodytus skaičius.
- Patikimi kontaktiniai asmenys – keleivia gali įtraukti šeimos narių ar draugų vardus bei telefono numerius į kontaktų sąrašą savo „Bolt“ paskyroje. Nepavykus susisiekti su keleiviu, „Bolt“ komanda galės esant poreikiui susisiekti su nurodytais asmenimis, jei nepavyktų pasiekti paties naudotojo;
- Telefono numerio slėpimas užtikrina, kad skambinant nebūtų rodomi vairuotojo ir keleivio telefono numeriai.
- Minėtasis tapatybės patvirtinimas – pavežėjos turi pasidaryti asmenukes, kad užtikrintų, jog tikrai jos teikia pavežėjimo paslaugą.
Apsauga reikalinga ir kitai pusei – pavežėjoms, kurios gali nukentėti nuo keleivių. Anot L. Jakščio, vairuotojai taip pat po kiekvienos kelionės gali palikti atsiliepimą apie keleivį, o į neigiamus atsiliepimus „Bolt“ esą reaguoja.
„Į visus atsiliepimus apie netinkamą tiek vairuotojų, tiek keleivių elgesį žiūrime labai rimtai, kiekvieną atvejį įvertiname atskirai ir imamės reikiamų veiksmų“, – tikina L. Jakštys.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba: situacija verta tyrimo
Paklausus, ar įvedus kategoriją „Moterys veža moteris“ nėra diskriminacijos kitų keleivių atžvilgiu, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atsakė, kad situaciją vertina kaip dviprasmišką ir vertą išsamaus teisinio tyrimo. Tačiau tyrimą atliktų tik gavę skundą.
„Viena vertus, lygių galimybių įstatymai numato atvejus, kai ribojimai, specialūs reikalavimai arba tam tikros sąlygos nelaikytinos diskriminacija, jei tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Viešojoje erdvėje tokia Bolt paslauga pristatoma kaip saugi keleivėms moterims ir vairuotojoms, kas galėtų būti laikoma teisėtu tikslu. Be to, paslauga išlieka visiems, nepriklausomai nuo lyties.
Kita vertus, jei paslauga vien dėl lyties kainuotų brangiau, tai būtų pagrindas galimai diskriminacijai. Kaip minėjome, jai nustatyti reikėtų atlikti išsamų teisinį tyrimą, įvertinus visas aplinkybes“, – komentuoja tarnybos atstovas Marius Morkevičius.
Gyventojai viešojoje erdvėje jau juokauja, ar nereikėtų įvesti daugiau kategorijų, tokių kaip „Lietuviai veža lietuvius“. M. Morkevičius pažymi, kad paslaugų prieinamumas neturėtų būti ribojamas remiantis asmens tapatybės požymių pagrindu, įskaitant lytį, tautybę ir kt.
Vis dėlto, kalbant apie lytį, gali būti išimčių.
„Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme yra nurodoma, kad diskriminacija nėra laikomi atvejai, kai paslaugų teikimą ar prekių pardavimą vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, jei šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Tokia priemone gali būti siekis apsaugoti asmenis, šiuo atveju moteris, potencialiai pažeidžiamose situacijose“, – paaiškina M. Morkevičius.
Panašus pavyzdys – būsto nuoma. Jeigu savininkas nurodo, kad buto, kuriame niekas negyvena ir kuris yra nuomojamas visas, o ne atskirais kambariais, nenuomoja vyrams, tai gali būti laikoma diskriminacija (tą patvirtintų arba paneigtų atliktas tyrimas).
Tačiau jeigu bute, kuriame jau gyvena moteris(-ys), nuomojamas kambarys ir nurodoma, kad nauja nuomininkė būtų tik moteris, tokį reikalavimą pateisintų saugumo, padorumo bei privatumo apsaugos principai.
Kategorija dėl saugumo – ar tikrai?
Panašu, kad „Bolt“ argumentai, kodėl įvedė tokią kategoriją, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą ne visiškai įtikina.
„Kaip minėjome, toks paslaugos pateikimas išties nėra vienareikšmis. Iš vienos pusės moterų keleivių bei vairuotojų saugumo užtikrinimas galėtų būti vertinamas kaip argumentas, iš kitos – jis turėtų būti pagrįstas, paremtas statistiniais duomenimis ir t. t.“, – komentuoja M. Morkevičius.
„Kalbant apie incidentus dėl lyties, įskaitant pavežėjų paslaugas, vertėtų turėti omenyje, kad, remiantis įvairiais tyrimais, moterys gerokai dažniau patiria priekabiavimą viešosiose vietose, darbovietėse, taip pat nukenčia nuo smurto artimoje aplinkoje“, – priduria jis.
„Moterys veža moteris“ šiuo metu veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau „Bolt“ planuoja, kad ateityje ši kategorija veiks ir mažesniuose miestuose.
Bendrovės duomenimis, šiuo metu moterys vairuotojos sudaro apie 5 proc. visų su „Bolt“ platforma bendradarbiaujančių pavežėjų.
