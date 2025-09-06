Siūlo 3 tūkst. eurų uždarbį į rankas, tačiau darbuotojų masiškai trūksta: atskleidė kas vyksta šiame sektoriuje

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“, diskutuoja „Citadele“ ekonomistas Aleksandr Izgorodin ir nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovas Erlandas Mikėnas.
Jūs paminėjote, kad vyksta derybos su atsakingomis institucijomis, kad galbūt ir Lietuvoje galėtų būti tam tikri pokyčiai dėl akcizo, kad verslas būtų motyvuotas labiau piltis degalus Lietuvoje. Ar yra prognozės, kada galima būtų tikėtis rezultato?
E. Mikėnas: Žinote, pirmiausia tai džiaugiamės, kad jau mus išgirdo, kad tai įdomus klausimas ir Lietuvos valstybei. Kiekviena transporto įmonė turi savininką, kaip ekonomistas pasakė, vežėjai iš karto sureagavo ir pilasi kurą ten, kur pigiau.
Kai turi lengvą mašiną, tai vienas centas arba vienas litras vilkikui nieko nereiškia, bet kai turi 20, 50 vilkikų, 100 arba dar daugiau, tai suskaičiuoji per tam tikrą laikotarpį, pavyzdžiui, per mėnesį, ir pamatai, kokios tai sumos.
Tada verslininkai visąlaik galvoja, kur aš galiu juos investuoti? Pavyzdžiui, atsinaujinimui ir taip toliau, ir taip toliau, tai man visąlaik kyla klausimas: verslas turi savininkus, o mūsų valstybė?
Mums, man labiausiai gaila valstybės – kodėl čia neskaičiuojama? Ir nuo Naujųjų metų mes vis stebime, stebime, žiūrime, skaičiuojame, juk skaičiai rodo labai aiškiai tendenciją.
Mes dabar girdime, kad nors akcizai ir padidėjo, jų surenkamumas pinigais, tai atrodo, dar nėra kritęs, bet turbūt tai tik laiko klausimas, nes pardavimai mažėja. Jūsų vertinimu, ar tas akcizo padidinimas buvo per stiprus?
A. Izgorodin: Taip, jis tikrai buvo per stiprus, nes dabartinis degalų mažmeninės prekybos kritimas, jis yra nelogiškas. Ekonomika per pirmą pusmetį grubiai pakilo 3 proc. – pramonė atsigauna, logistikos sektoriuje situacija stabilizuojasi, netgi šiek tiek gerėja, remiantis apklausomis.
Kiti sektoriai taip pat važiuoja į viršų ir staiga mes turime degalų apyvartos kritimą, kuris birželį jau tapo dviženklis ir kuris yra tiek įsigilėjęs, kad jis jau viršijo kovidinio karantino piką. Tai akivaizdu, kad problema yra ne ekonomikos sulėtėjimas, o kažkas kito.
Tas kažkas kito yra, be abejo, didesni akcizai. Ir aš manau, kad jeigu situacija nesikeis – o aš iš duomenų, kuriuos aš matau, aš nematau, kad situacija turėtų labai pasikeisti į gerą pusę – tai yra tik laiko klausimas, kada valstybė iš tų didesnių akcizų surinks mažiau pinigų
Čia yra tik viena problemos arba medalio pusė – reikia jau galvoti ir apie kitus dalykus, nes ką reiškia degalų pardavimų kritimas? Tai reiškia, kad vairuotojai, vežėjai rečiau užsuka į degalines Lietuvoje.
Tai reiškia, kad jie mažiau pirks kavos, mažiau pirks bandelių, mažiau pils langų ploviklio skysčio ir taip toliau, ir tai turės dar papildomos įtakos, tarkim, tam pačiam PVM surinkimui.
Ar galima sakyti, kad Lietuvos degalinės dabar yra nekonkurencingos tada, jeigu taip pasižūrėjus europiniu mastu?
E. Mikėnas: Taip, galima teigti. Jūs visiškai teisingai pasakėt, todėl, kad kitose šalyse, net Skandinavijoje susilyginus kuro kaina su Lietuva.
Kalbant apie naftos kainas ir kaip tai veikia verslą, turbūt vežėjai Lietuvoje yra ganėtinai svarbi Lietuvos ekonomikos dalis ir darbdaviai taip pat yra ganėtinai nemaži.
Ar galima sakyti, kad dabar jau kai kurios vežėjų įmonės svarsto, kad galbūt ir reikėtų atsisakyti dalies krypčių ar darbuotojų, mažinti veiklą, ar kaip tik, priešingai, jūs susiduriat su kitokia situacija ir galbūt norėtumėt plėstis, bet nėra iš ko?
E. Mikėnas: Matot, mes jau ir taip atsisakėme savo dalies, ypatingai mažos įmonės ir Vilniaus regiono vežėjų įmonės, kurios nutraukė veiklą, darbą su buvusiomis NVS šalimis, kadangi yra sankcijos ir taip toliau, bet pagrindinė mūsų problema, tai yra darbo jėga.
Vilkikų mes su bankų pagalba, verslininkai, gali nusipirkti, o darbo jėgos mums masiškai trūksta. Jeigu mes pasižūrėtumėme į statistiką, tai gimstamumas mažėja, mirtingumas didėja, o jaunimas vis kuo rečiau, kuo vis rečiau pasirenka tą profesiją, nes tai yra paliktos šeimos, tai yra sudėtingas darbas, toli ištisai komandiruotėse.
Todėl mes džiaugiamės, kad Migracijos departamentas, Vidaus reikalų ministerija mus išgirdo ir nuo spalio pirmos dienos bus atidaryti papildomi centrai kai kuriose šalyse – mes vežamės, dirbdami Vakarų Europoje, mes vežamės vairuotojus iš tokių šalių kaip Filipinai, dabar bus atidarytas centras Zimbabvėje.
Tai mums šiokia tokia paskata, kad mus girdi ir apie mus žino.
O kokie yra atlyginimai vežėjų sektoriuje, galbūt jūs galėtumėte papasakot daugiau? Ar tikrai tas atlyginimas minimalus, ar nepritraukia žmonių dėl to, kad nekonkurencingas rinkoje, ar priešingai?
E. Mikėnas: Mes nemokame minimalios algos – mūsų sektoriuje yra koeficientas 1,65.
Ką tai reiškia, gal galit paaiškinti?
E. Mikėnas: Tai reiškia, kad prie minimalios algos, minimalią algą mes dauginame iš 1,65 koeficiento, ir šiais metais ji yra 1712,70 eur., todėl spekuliacija turėtų būti pabaigta.
Kiekvienas pagal komandiravimo įstatymą, mes už kiekvieną dieną mokame komandiruotpinigius darbuotojams. Tai jeigu tas abi sumas – komandiruotpinigiai, dienpinigiai vadinami, ir atlyginimą – sudėjus į krūvą, tai vairuotojai gauna nuo 3000 € šiuo metu ir jų masiškai trūksta.
Į rankas, ar neatskaičius mokesčių?
E. Mikėnas: Taip, į rankas – tai yra visos sumos kalbamos į rankas.
Kalbant apie atlyginimus vairuotojams, kai jūs sakote, kad trūksta darbuotojų, tai kiek darbuotojų trūksta? Ar yra paskaičiuota?
E. Mikėnas: Šiai dienai mes be problemų įdarbintumėme 10 tūkst. vairuotojų ir galbūt dar tiek pat norėtumėm pakeisti nekompetentingų, neparuoštų darbuotojų, kuriuos reikėtų keisti į rimtesnius.
Todėl ta spekuliacija, kad trečių šalių darbuotojai užima Lietuvoje lietuvių vietas, tai yra nepagrįsta. Todėl, kad visos šalys praėjo pro tą, pro tokią situaciją, kai trūko darbuotojų. Jeigu mes prisimename Europos Sąjungos plėtrą, tai buvo pagrindinis klausimas – darbuotojų, pigesnių galbūt darbuotojų išvažiavimas, mūsų lietuvių išvažiavimas į kitas šalis dirbti, į Vakarų Europą.
Tai šiuo metu mes be trečių šalių vairuotojų niekaip negalime išsisukti.
Visą pokalbį kviečiame žiūrėti teksto pradžioje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!