  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Pasisakyk

Įsėdusi į pavežėjo automobilį vilnietė neteko žado, ką išvydo: tai matė pirmą kartą

2025-09-11 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-11 16:15

„Vakar turėjau smagią patirtį – įlipus į „Bolt“ automobilį, čia laukė maloni staigmena. Dar niekur nieko panašaus nebuvau mačiusi“, – rašo naujienų portalui tv3.lt laišką atsiuntusi vilnietė Viktorija.

Įlipusi į pavežėjo automobilį vilnietė negalėjo patikėti savo akimis (nuotr. 123rf.com, bendrovės)

10

Supratau, kad kai kur ši paslauga yra nereali. Aišku, viskas priklauso nuo vairuotojo, bet vis kas nors nustebina įlipus į vis kitą automobilį.

„Bolt“ automobilyje – maloni staigmena

Vakar, skubėdama iš darbo, įšokau į išsikviestą pavežėjo automobilį ir kelionė nuo pirmos sekundės buvo super smagi.

Vos atidarius dureles jau girdėjosi garsiai grojanti „Anties“ daina „Lietuvos valstybė“, atsisėdusi prieš akis matau – pilna saldainių, gali vaišintis, net gali pasirinkti, kokį labiau mėgsti.

O dar prieš akis ir „plakatas“, kuriame – tiesiai šviesiai aiškiai išdėstyta pilietinė pozicija Rusijos atžvilgiu, nuo karo pradžios jau „legenda“ tapusi frazė „Putin ch***o“.

Tik po kurio laiko pastebėjau, kad dar reklamuojama kažkokia svetainė. Aišku, smalsumas nugalėjo, pažiūrėjau – iškart matosi, kad žmonės palaiko kariaujančią Ukrainą, perki daiktus – paremi, visi laimi.

Tokie atvejai ir parodo, kad nepamirštam, kad rūpi, kad esam kartu su Ukraina ir aiškiai suprantam, koks čia Putino vaidmuo. Tai ką, kartu iki pergalės!

Autorė: skaitytoja Viktorija

Tikras
Tikras
2025-09-11 16:38
Durnizmas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
