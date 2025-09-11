Įsėdusi į pavežėjo automobilį vilnietė neteko žado, ką išvydo: tai matė pirmą kartą

Supratau, kad kai kur ši paslauga yra nereali. Aišku, viskas priklauso nuo vairuotojo, bet vis kas nors nustebina įlipus į vis kitą automobilį.
„Bolt“ automobilyje – maloni staigmena
Vakar, skubėdama iš darbo, įšokau į išsikviestą pavežėjo automobilį ir kelionė nuo pirmos sekundės buvo super smagi.
Vos atidarius dureles jau girdėjosi garsiai grojanti „Anties“ daina „Lietuvos valstybė“, atsisėdusi prieš akis matau – pilna saldainių, gali vaišintis, net gali pasirinkti, kokį labiau mėgsti.
O dar prieš akis ir „plakatas“, kuriame – tiesiai šviesiai aiškiai išdėstyta pilietinė pozicija Rusijos atžvilgiu, nuo karo pradžios jau „legenda“ tapusi frazė „Putin ch***o“.
Tik po kurio laiko pastebėjau, kad dar reklamuojama kažkokia svetainė. Aišku, smalsumas nugalėjo, pažiūrėjau – iškart matosi, kad žmonės palaiko kariaujančią Ukrainą, perki daiktus – paremi, visi laimi.
Tokie atvejai ir parodo, kad nepamirštam, kad rūpi, kad esam kartu su Ukraina ir aiškiai suprantam, koks čia Putino vaidmuo. Tai ką, kartu iki pergalės!
Autorė: skaitytoja Viktorija
