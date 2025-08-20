Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Estijoje „Bolt“ stebės klientų vairavimo kultūrą

2025-08-20 16:59 / šaltinis: ELTA
2025-08-20 16:59

Automobilių nuomos paslaugas teikianti bendrovė „Bolt Drive“ Estijoje įves naują funkciją – po kiekvienos kelionės „Bolt Drive“ vairuotojai bus informuojami apie savo vairavimo kultūrą. Jeigu automobilius besinuomojantys vairuotojai nuolat greitai stabdo arba agresyviai manevruoja, jie laikinai praras prieigą prie nuomojamo automobilio, BNN praneša remdamasi naujienų portalu ERR.

Estijoje „Bolt“ stebės klientų vairavimo kultūrą. ELTA / Josvydas Elinskas

Automobilių nuomos paslaugas teikianti bendrovė „Bolt Drive“ Estijoje įves naują funkciją – po kiekvienos kelionės „Bolt Drive“ vairuotojai bus informuojami apie savo vairavimo kultūrą. Jeigu automobilius besinuomojantys vairuotojai nuolat greitai stabdo arba agresyviai manevruoja, jie laikinai praras prieigą prie nuomojamo automobilio, BNN praneša remdamasi naujienų portalu ERR.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bolt Drive“ automobiliuose Estijoje nuo šiol bus įdiegta saugumo sistema, kuri stebės vairuotojų elgesį kelyje. Po kiekvienos kelionės vairuotojams bus suteikiamas įvertinimas atsižvelgiant į tai, kiek kartų jie staigiai stabdo, per greitai įsibėgėja, atlieka agresyvius ar rizikingus manevrus. Jeigu bus nustatyta, kad vairuojama nesaugiai, „Bolt“ galės apriboti prieigą prie nuomojamo automobilio. Tačiau saugiai vairuojančio asmens įvertis išaugs, o už tai bus suteikiama papildomų naudų.

REKLAMA
REKLAMA

„Bolt“ komunikacijos specialistė Diane Palev sakė ERR, kad kol kas remiantis vairuotojo įvertinimo balais nebus nei apribojimų, nei naudų, nes naująją sistemą iš pradžių reikia išbandyti ir įsitikinti, kad ji saugi ir patikima.

REKLAMA

Įmonė dar nenusprendė, kokie tiksliai apribojimai ar paskatos gali būti taikomi. Tačiau, anot D. Palev, svarstomi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, gali būti suteikiama nuolaidų paslaugoms ar galimybė vairuoti geresnį automobilį.

„Bold Drive“ Estijoje direktorius Maksimas Palonenas teigė, kad naująja sistema siekiama skatinti atsakingą vairavimo kultūrą. Jis pabrėžė, kad nesaugaus vairavimo problemos sprendžiamos jau po incidentų, tačiau siekiama ugdyti saugius įgūdžius, kad eismo įvykiai net nekiltų.

REKLAMA
REKLAMA

„Bolt“ jau išbandė vertinimo sistemą su kai kuriais paslaugos vartotojais ir nustatė, kad greičio viršijimo pažeidimų sumažėjo 16 proc., o pavojingų manevrų – 7 proc.

„Bolt Drive“ Estijoje nuomoja 900 automobilių.

Be to, nuo 2023 m. „Bolt“ naudoja „Neatsargaus paspirtukininko“ (angl. Reckless Rider) vertinimo sistemą elektrinius paspirtukus besinuomojantiems žmonėms. Ši sistema turi tris perspėjimo lygius. Pirmąjį kartą paspirtukininkas įspėjamas apie nustatytą neatsargų važiavimą ir, kad reikia būti atsargesniam. Jeigu žmogus nepakeičia savo važiavimo stiliaus, tuomet elektrinio paspirtuko greitis sumažinamas iki 10 km/h. Jeigu net ir tada žmogus nenusiramina, tai jo paskyra laikinai blokuojama. D. Palev nurodo, kad tokia drausminimo sistema žymiai sumažino pavojingų situacijų skaičių, ypač trumpų kelionių metu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų