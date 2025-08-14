Naujovės vairuojantiems tokius automobilius: reikalaus susimokėti papildomai

Taip nutiko studentei Viltei (vardas pakeistas), kuriai kraustantis iš vieno miesto į kitą reikėjo automobilio, tad ji ketino išsinuomoti „Bolt drive“.
Pasak merginos, maždaug 1,5 val. kelionė virš 100 km turėjo kainuoti apie 33 eurus, tačiau jos buvo pareikalauta sumokėti dar 100 eurų, neva kaip užstatą, kuris vėliau būtų grąžintas.
„Nu atsiprašau, bet tikrai ne visi turi tiek pinigų – nuo kada už mašinos nuomą reikia depozito ir dar tokio didelio?
Dar rašo, kad pinigus (jei viskas bus ok) grąžins per 3 dienas. Bet man juk dabar pragyventi reikia, į parduotuvę maisto važiuoti, kuro užsipilti“, – piktinosi Viltė.
Depozito reikalauja ne iš visų
„Bolt drive“ generalinis vadovas Lietuvoje Svajūnas Aliukonis patvirtino, kad nuo 2025 m. gegužės mėnesio norintiems pasinaudoti „Bolt drive“ automobiliu buvo pradėti taikyti užstatai.
Pasak jo, taip siekiama sumažinti nelaimingų atsitikimų riziką, o automobilių nuomos versle užstatai esą yra įprasta praktika.
S. Aliukonis nurodė, kad užstatas į kliento sąskaitą grąžinamas per 3 d. po kelionės, nebent automobilis kelionės metu buvo apgadintas arba pateko į eismo įvykį, dėl kurio pradėtas tyrimas.
Tokiais atvejais užstatui rezervuota suma gali būti panaudota baudoms (jas klientas gali ginčyti) arba transporto priemonės remonto ir kitoms išlaidoms padengti.
Vis tik pašnekovas paminėjo, kad užstatai taikomi ne visiems – tai priklauso nuo vairuotojo amžiaus (mažiausiai – 19 metų), vairavimo patirties (bent 6 mėn.), dienos ir kelionės pradžios laiko.
„Ypatingas dėmesys skiriamas naktims ir savaitgaliams – remiantis mūsų patirtimi, tai yra rizikingiausi laikotarpiai.
Nuo tada, kai pradėjome taikyti šią naujovę, užstatą pateikti turėjo vos keli procentai paslaugos naudotojų“, – kalbėjo „Bolt Drive“ generalinis vadovas.
Automobilių nuomos kainos
S. Aliukonio aiškinimu, užstato dydis skirtingiems naudotojams gali būti skirtingas, priklausomai nuo vairuotojo amžiaus, vairavimo patirties ir ankstesnės nuomos istorijos platformoje.
Jis patikino, kad užstato suma klientui aiškiai nurodoma iš anksto, prieš pradedant naudotis pasirinktu automobiliu. Tačiau taip ir neatsakė, kokios tos sumos gali būti.
O įprasta „Bolt drive“ kaina prasideda nuo 0,10 euro už minutę ir maždaug 0,24 euro už kilometrą.
Elektromobilių dalijimosi platformoje „Spark“ kelionės kainuoja nuo 0,09 euro už minutę.
O „CityBee“ automobilius galima išsinuomoti nuo 0,11 euro už minutę ir nuo 0,32 euro už kilometrą.
Be to, anot „CityBee“ vadovės Gretos Januškaitės, galima pasirinkti, ar visa pasirinkto paketo suma bus nuskaičiuojama kelionės pradžioje, ar pirma sumokamas 1,49 euro mokestis ir kelionę pabaigus nuskaitoma likusi dalis:
„Artimiausiu metu prieš kelionę pradėsime tikrinti, ar kliento kortelėje yra pakankamai lėšų. Tam svarstome rezervuoti 5–10 eurų. Kelionę pabaigus, jei kelionė kainavo mažiau, skirtumas būtų grąžinamas.“
Nuo nuostolių saugo papildomas mokestis
Pasak vadovės, „CityBee“ didelių užstatų praktikos netaiko, nors ji ir yra gana įprasta automobilių nuomos rinkoje.
„Kodėl neįvedėme tradicinio užstato? Mūsų požiūris – paprastas: pasitikėti savo klientais, skatinti atsakingą bendruomenę ir netaikyti papildomų finansinių bausmių.
Daugelyje rinkos paslaugų klientai rizikuoja susidurti su dideliais netikėtai atsiradusiais nuostoliais – automobilių dalijimosi ir nuomos bendrovės dažnai taiko 700 eurų ar didesnius draudimo franšizės bei žalos atlyginimo mokesčius“, – atkreipė dėmesį G. Januškaitė.
Jos aiškinimu, bendrovė nuo automobilių apgadinimų ir avarijų apsisaugo kiekvienai kelionei taikydama „BeeChill“ apsaugą už 0,44 euro.
Sumokėję šį mokestį (kuris yra privalomas) klientai apsaugomi nuo netikėtų finansinių rūpesčių. T. y., jei laikydamasis taisyklių vairuotojas pakliūva į eismo įvykį, jis neturi padengti nei remonto, nei franšizės išlaidų.
„Tai reiškia, jei klientas sukelia eismo įvykį ir laikosi „CityBee“ taisyklių (yra blaivus, laiku praneša apie įvykį, neviršija greičio ir t. t.), jis nėra atsakingas už automobilio remonto ar draudimo franšizės kaštus.
Toks sprendimas visiškai panaikina motyvą slėpti apgadinimus ar nerimauti dėl finansinių pasekmių – iš kliento sąžiningumo ir atvirumo laimi visi“, – komentavo G. Januškaitė.
Vis tik ji pabrėžė – jei šioms taisyklėms nusižengiama (pažeidžiamos Kelių eismo taisyklės, bandoma bėgti iš įvykio vietos ir pan.), apsauga nebetaikoma ir žalą tenka padengti klientui.
Automobilį apgadino kiti, bet mokėsite jūs?
Tuo metu „Spark“ rinkodaros vadovė Milda Natkevičiūtė irgi teigė nematanti poreikio įvesti užstatų klientams:
„Apie automobilio apgadinimą gauname pranešimą (angl. crash alert) vos tik įvykus incidentui, todėl galime nesunkiai nustatyti atsakingą asmenį. Tokiais atvejais taikoma draudimo išskaita.“
„Spark“ atstovai naujienų portalui tv3.lt anksčiau komentavo, kad, jei klientas apie žalą praneša prieš pradėdamas naudotis automobiliu, tokios žalos jam atlyginti nereikia.
Jei apie žalą būna pranešta vėliau, vertinamas nuvažiuotas atstumas, prieš tai vykusios kelionės ir kitos aplinkybės siekiant išsiaiškinti, kieno tai kaltė ir atsakomybė.
Nors visi automobiliai yra apdrausti, įvykiams yra taikoma besąlyginė išskaita (franšizė) nuo 150 eurų.
Taigi, jei vairuotojas nesilaiko taisyklių (neapžiūri automobilio prieš kelionę), o žala automobiliui pastebima tik vėliau, tokiam klientui greičiausiai teks atlyginti nuostolius – pinigai (nuo 150 eurų) bus automatiškai išskaičiuojami iš sąskaitos.
S. Aliukonis antrino, kad prieš kelionę klientas turi apžiūrėti automobilį ir, pastebėjęs bet kokius pažeidimus, pranešti klientų aptarnavimo komandai.
O „CityBee“ neprašo klientų fotografuoti automobilio prieš ar po kelionės, esą tai – miesto automobilis, kurio „nuotykius kartais žymi smulkūs apgadinimai ar įbrėžimai“.
„Sunkesnių incidentų (pvz., pabėgimo iš įvykio vietos) atvejus galime identifikuoti pasitelkdami modernią monitoringo įrangą ir bendradarbiaudami su policija.
Nuolat sekame ir kitus rizikos veiksnius: sistema fiksuoja viršytą greitį, o automatinio skambučio pagalba klientą įspėjame ir prašome sumažinti greitį – didžioji dauguma klientų reaguoja atsakingai“, – dėstė G. Januškaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!