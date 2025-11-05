„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: didžiausią atstumą elektra nuvažiuojantis hibridas „Lynk & Co 08“

„Geely“ koncernui priklausantis prekės ženklas „Lynk & Co“ Europos rinkoje debiutavo 2020 metais su itin specifine strategija. Bendrovė siūlė vienintelį modelį („01“) lanksčios nuomos (prenumeratos) principu. Tačiau dabar, praėjus penkeriems metams, akivaizdu, kad bendrovė keičia kursą ir pereina prie aktyvios plėtros. Šį pokytį žymi ir naujausio modelio, hibridinio visureigio „Lynk & Co 08“, pristatymas Lietuvos rinkai.
Taikosi į aukštesnį segmentą
„Lynk & Co 08“ dizainas kurtas pabrėžiant funkcionalumą ir aerodinaminį efektyvumą. Kėbulas pasižymi skulptūriškomis šoninėmis linijomis ir, kas būdinga aukštesnės klasės modeliams, berėmiais durelių langais. Prie modernaus įvaizdžio taip pat prisideda preciziniai matriciniai LED žibintai ir tamsintas panoraminis stoglangis su elektra valdoma saulės užuolaida.
Salone pagrindinis dėmesys skirtas erdvei ir komforto įrangai. Gamintojas pabrėžia, kad „08“ modelis siūlo itin erdvias priekines sėdynes, kurios standartiškai aprūpintos šildymo ir vėdinimo funkcijomis. Pasirinkus aukštesnio lygio „More“ komplektaciją, vairuotojas ir keleivis papildomai gauna ir masažo funkciją.
Elektra nuvažiuoja iki 200 kilometrų
„Lynk & Co 08“ išskirtinumas – jo iš tinklo įkraunama hibridinė sistema. Gamintojas pabrėžia, kad šis modelis pasižymi didžiausiu nuvažiuojamu atstumu vien elektra savo klasėje, leidžiančiu daugelį kasdienių kelionių atlikti nenaudojant vidaus degimo variklio.
Bendra automobilio rida, veikiant abiem varikliams, viršija 1100 kilometrų.
Vienas svarbiausių šio modelio techninių privalumų – greitojo DC įkrovimo galimybė, kuri vis dar yra retenybė šiame segmente. Naudojant nuolatinės srovės įkroviklį, automobilio bateriją nuo 10 iki 80 procentų galima papildyti vos per 33 minutes.
Be to, automobilyje integruota išmani adaptyvioji pavaros sistema. Ji realiu laiku analizuoja vairuotojo elgesį, eismo sąlygas ir orus, siekdama automatiškai optimizuoti našumą ir energijos efektyvumą.
Technologijų apstu
Technologijos ir junglumas yra viena stipriausių „Lynk & Co 08“ pusių, kuriomis siekiama konkuruoti su „premium“ segmento atstovais. Salono centrinė ašis – didžiulis, 15,4 colio vertikalus jutiklinis ekranas, kurį papildo 10,2 colio skaitmeninis prietaisų skydelis vairuotojui.
Gamintojas užtikrino platų junglumo paketą: automobilis palaiko „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ sąsajas, turi integruotą 5G ryšį nuolatiniams programinės įrangos atnaujinimams bei „WiFi“ viešosios prieigos tašką. Be to, „Lynk & Co 08“ siūlo ir aukštesnio lygio funkcijas, tokias kaip „telefono kaip rakto“ technologija, veido atpažinimo sistema automobilyje ir dviejų zonų balso komandų valdymas. Susiejus automobilį su „Lynk & Co“ programėle, vairuotojas gali nuotoliniu būdu valdyti klimato kontrolę ar net pasinaudoti automobilio dalijimosi funkcija.
Didelis dėmesys skirtas ir saugumui. „Lynk & Co 08“ aprūpintas visapusišku pažangiausių vairuotojo pagalbinių sistemų (ADAS) paketu. Pasyvųjį saugumą užtikrina pilnas oro pagalvių komplektas, įskaitant centrinę oro pagalvę tarp sėdynių ir apsivertimo prevencijos programą.
Aktyviojo saugumo sistemų sąrašas apima prisitaikančiąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, priekinio susidūrimo mažinimo sistemą (su automatiniu avariniu stabdymu) ir aklosios zonos stebėjimą.
Konkurse dalyvaujančio „Lynk & Co 08“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Benzinas (Iš tinklo įkraunamas hibridas)
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Bendra sistemos galia: 254 kW / 345 AG
- Benzininio variklio sukimo momentas: 255 Nm
- Elektrinio variklio sukimo momentas: 350 Nm
- Elektra nuvažiuojamas atstumas: Iki 200 km
- Baterijos talpa: 39,6 kWh
- Įkrovimo sparta DC stotelėje: iki 50 kW
- Svoris: 2112 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 540 / 1254
- 0-100 km/val.: 6,8 s
- CO2 emisija: 23 g/km
- Pradinė kaina: 44 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 49 900 €
