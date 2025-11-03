„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: prabanga siekiantis nustebinti „Hyundai IONIQ 9“

„IONIQ 9“ – tai naujas, erdvus elektrinis SUV, galintis sutalpinti iki septynių keleivių. Naujas „Hyundai“ modelis pasižymi erdviu salonu ir funkciniais sprendimais, skirtais tiek individualiems keleivių, tiek bendriems šeimos poreikiams. „IONIQ 9“ orientuotas į vartotojus, kurie aktyviai naudojasi skaitmeninėmis technologijomis, tačiau kartu vertina asmeninę erdvę, privatumą ir kelionės komfortą.
Sunkiai aprėpiama erdvė
„IONIQ 9“ išsiskiria didžiule vidine erdve, ypač antroje ir trečioje sėdynių eilėse. Automobilio interjero dizaine dominuoja elipsės formos elementai ir ramių atspalvių apdaila, o erdvės pojūtį dar labiau sustiprina panoraminis stoglangis.
Dėl visiškai plokščių grindų „IONIQ 9“ salone galima rinktis šešių arba septynių sėdimų vietų konfigūraciją. Tiek pirmoje, tiek antroje eilėse siūlomos specialios „Relaxation Seats“, kurios gali pilnai atsilošti ir turi atramas kojoms.
Tai leidžia patogiai ilsėtis, pavyzdžiui, automobilio įkrovimo metu. Gamintojas nurodo, kad bendras erdvės aukštis keleiviams siekia 1 899 mm, o bendra erdvė kojoms antroje ir trečioje eilėse – 2 050 mm.
Šiose „Relaxation“ sėdynėse taip pat integruota nauja „Dynamic Body Care“ sistema su „Dynamic Touch Massage“ funkcija. Sistema naudoja slėgį ir vibraciją, kad stimuliuotų kraujotaką ir sumažintų nuovargį ilgose kelionėse.
Be to, „IONIQ 9“ siūlo dar vieną unikalų sprendimą – pasukamas antrosios eilės sėdynes. Jų dėka, automobiliui stovint, antros ir trečios eilės keleiviai gali atsisukti vieni į kitus, taip palengvinant bendravimą.
Galingas ir galintis nuvažiuoti virš 600 km
Pažangus „Hyundai“ elektrinis SUV komplektuojamas su NCM tipo baterija, kurios naudotina talpa siekia 110 kWh. Gamintojas teigia, kad galiniais ratais varoma versija, mūvėdama 19 colių ratlankius, su viena įkrova gali nuvažiuoti iki 620 kilometrų siekiantį atstumą.
Naudojant 350 kW galios įkroviklį, „IONIQ 9“ baterija patogiai įkraunama nuo 10 iki 80 procentų vos per 24 minutes. Tuo tarpu automobilyje integruota „Vehicle-to-Load“ (V2L) funkcija (galimybė energiją naudoti išoriniams prietaisams) ir 400V/800V architektūros palaikymas mažina elektromobilių naudojimo barjerus.
„Long-Range RWD“ versija turi 160 kW galios variklį. „Long-Range AWD“ alternatyva papildomai turi 70 kW priekinį variklį. Tuo tarpu „Performance AWD“ versija gali pasigirti 160 kW galios varikliais tiek priekinėje, tiek galinėje ašyje.
„Performance“ modelis nuo 0 iki 100 km/val. gali įsibėgėti vos per 5,2 sekundės, „Long-Range AWD“ variantas užtrunka 6,7 sekundės, o „Long-Range RWD“ versija – 9,4 sekundės.
Kalbant apie tarpinį įsibėgėjimą, pavyzdžiui, lenkiant kitas transporto priemones, „Performance“ modelis nuo 80 iki 120 km/val. įsibėgėja per 3,4 sekundės. „Long-Range AWD“ variantas tai atlieka per 4,8 sekundės, o „Long-Range RWD“ versija – per 6,8 sekundės.
Į vairuotoją orientuotos technologijos
„IONIQ 9“ elektroninė pavarų perjungimo sistema, sumontuota ant vairo kolonėlės, yra integruota su užvedimo mygtuku, siekiant intuityvaus valdymo ir efektyvesnio erdvės išnaudojimo.
Visureigio važiuoklės valdymo blokas pagerina važiavimo savybes tokiomis funkcijomis kaip dinaminis sukimo momento paskirstymas, užtikrinantis geresnį valdymą. „IONIQ 9“ taip pat turi „Terrain Traction Control“ sistemą, skirtą važiuoti prastais keliais, ir automatinį bekelės režimą, kuris naudoja dirbtinį intelektą, kad atpažintų kelio paviršių ir parinktų optimalų važiavimo režimą.
„IONIQ 9“ taip pat pasižymi konkurencingomis vilkimo galimybėmis. Įjungus priekabos režimą, automobilis automatiškai nustato priekabos svorį ir atitinkamai pakoreguoja prognozuojamą nuvažiuojamą atstumą. Ši funkcija palaiko fiksuotą 50:50 sukimo momento paskirstymą tarp priekinės ir galinės ašių, kad būtų užtikrintas optimalus našumas. Europai skirti „IONIQ 9“ modeliai gali vilkti iki 2500 kg sveriančią priekabą.
Konkurse dalyvaujančio „Hyundai IONIQ 9“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 315 kW / 428 AG
- Sukimo momentas: 700 NM
- Varantieji ratai: Visi
- Baterijos talpa: 110 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 620 km
- Svoris: 2685 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 338 / 2419
- 0-100 km/val.: 5.2 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 76 999 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 89 999 €
