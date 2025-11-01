„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: išskirtinį stilių pabrėžiantis „Donfeng Box“

Nors „Dongfeng“ vardas Lietuvoje dar tik pradeda skambėti, tai yra vienas iš keturių didžiausių Kinijos automobilių pramonės milžinų, o konkursui pristatytas „Box“ modelis, yra globalus produktas
Stilingas ir žavingas
Vos 4,02 metro ilgio elektromobilis „Dongfeng Box“ dizainu sujungia praktiškumą ir šiuolaikinę estetiką. Nors automobilio proporcijos, trumpos iškyšos ir aukšta stogo linija, buvo pasirinktos siekiant maksimaliai padidinti vidinę erdvę ir užtikrinti patogų įlipimą, modelis atrodo patraukliai.
Šis modelis siekia išsiskirti stilistiniais sprendimais, nebūdingais biudžetinei automobilių klasei. „Box“ turi į kėbulą įleistas, iššokančias durų rankenėles ir, kas itin reta šioje klasėje, berėmius durelių stiklus.
Salone – netikėti sprendimai
„Dongfeng Box“ salonas žavi siūlomu komforto ir modernaus dizaino deriniu. Gamintojas, siekdamas sukurti aukštesnės klasės įspūdį, panaudojo keletą išskirtinių sprendimų.
Ergonomikos požiūriu, salonas orientuotas į praktiškumą. Sumaniai integruotos paslėptos daiktadėžės suteikia papildomos vietos daiktams, nepažeidžiant minimalistinės ir tvarkingos interjero stilistikos. Patogumą padidina ir belaidžio įkrovimo funkcija, leidžianti įkrauti mobilųjį telefoną be laidų.
Daug dėmesio skirta vairuotojo komfortui: sėdynė, kurią gamintojas apibūdina kaip prabangią, yra aprūpinta šildymo, vėdinimo ir atminties funkcijomis. Priekines sėdynes galima atlenkti, suformuojant patogią poilsio zoną galinėje dalyje.
Pritaikytas miestui
„Dongfeng Box“ techninės charakteristikos aiškiai parodo jo paskirtį – tai efektyvus miesto automobilis. Priekinius ratus sukantis 69 kW (94 AG) galios elektros variklis, generuojantis 160 Nm sukimo momentą.
Nors pagreitis iki 100 km/val., trunkantis 14 sekundžių, sportiškumu neblizga, miesto ritmui tokios dinamikos visiškai pakanka, o maksimalus 140 km/val. greitis leidžia jaustis užtikrintai ir išvažiavus į greitkelį.
Elektromobilį į priekį varo 42,3 kWh (bendra talpa) baterija. Gamintojo teigimu, pagal WLTP ciklą, automobilis viena įkrova galima nuvažiuoti iki 310 kilometrų.
Nors „Dongfeng Box“ kintamosios srovės (AC) įkrovimas namuose siekia tik 6,6 kW, automobilis palaiko 50 kW galios greitąjį (DC) įkrovimą. Tai leidžia viešosiose stotelėse papildyti bateriją nuo 30 iki 80 procentų per 30 minučių.
Konkurse dalyvaujančio „Dongfeng Box“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: Hečbekas
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 69 kW / 94 AG
- Sukimo momentas: 160 NM
- Varantieji ratai: Priekiniai
- Baterijos talpa: 40 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 310 km
- Svoris: 1730 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 326
- 0-100 km/val.: 14 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 22 990 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 24 490 €
