„Lietuvos metų automobilis 2026“ dalyvis: technologiškai pažangus „BYD Sealion 7“

„BYD Sealion 7“ žengia į itin konkurencingą elektrinių SUV rinką, kurioje jam teks varžytis su tokiais modeliais kaip „Tesla Model Y“ ar „Škoda Enyaq Coupé“. Tai yra vienas pirmųjų modelių, sukurtų ant naujos kartos „e-Platform 3.0 Evo“ platformos, kuri, pasak gamintojo, žada dar geresnį galios integravimą ir efektyvesnį šilumos valdymą nei ankstesnės BYD platformos.
Sukurtas pagal „Ocean Aesthetics“ filosofiją
Kaip ir kiti naujausi BYD modeliai („Dolphin“, „Seal“), „Sealion 7“ dizainas kurtas pagal „Ocean Aesthetics“ (liet. Vandenyno estetikos) filosofiją, įkvėptą „Ocean-X“ koncepcinio modelio.
Veržlus, kupė primenantis SUV siluetas su paslėptomis durų rankenėlėmis ir ryškiais, siaurais LED žibintais atrodo moderniai ir agresyviai. Aptakios kėbulo formos ir aktyvios oro sklendės užtikrina gerą aerodinamiką, kuri itin svarbi elektriniam nuvažiuojamam atstumui.
Interjere pokyčiai ryškūs. Vairuotoją pasitinka minimalistinė aplinka, kurios centre – jau tapęs BYD vizitine kortele didžiulis, 15,6 colio besisukantis multimedijos ekranas, leidžiantis rinktis tarp horizontalios ir vertikalios orientacijos.
Dėl ilgos ratų bazės ir plokščios „Blade“ baterijos dugne, „Sealion 7“ siūlo erdvų saloną ir lygias grindis gale sėdintiems keleiviams. Kokybės pojūtį sustiprina apdailos medžiagos ir krištolo elementus primenantis pavarų perjungiklis.
Versijų įvairovė
Po modernia išore slypi „BYD“ pažangiausi technologiniai sprendimai, pritaikyti skirtingiems pirkėjų poreikiams. „Sealion 7“ siūlomas su trimis skirtingomis konfigūracijomis, kurios skiriasi ne tik varančiaisiais ratais, bet ir baterijos talpa bei įkrovimo sparta.
Pigesnės modelio versijos komplektuojamos su 82,5 kWh talpos baterija. „Comfort“ modifikacija yra varoma galiniais ratais ir yra orientuota į maksimalų efektyvumą ir viena įkrova gali nuvažiuoti iki 482 km (WLTP).
„Design AWD“ versija prideda antrą variklį priekyje, suteikia visų varančiųjų ratų pavarą, tačiau dėl didesnės galios ir svorio jos nuvažiuojamas atstumas šiek tiek sumažėja – iki 456 km.
Abi šios versijos palaiko 150 kW galios nuolatinės srovės (DC) įkrovimą, leidžiantį bateriją nuo 10 iki 80 procentų papildyti per 32 minutes.
Tuo tarpu „Sealion 7“ modelių gamos flagmanu laikoma „Excellence“ turi didesnę, 91,3 kWh talpos bateriją, kuri užtikrina 502 km nuvažiuojamą atstumą (WLTP). Du elektros varikliai kartu generuoja įspūdingą 390 kW (530 AG) galią ir 690 Nm sukimo momentą, leidžiančius 2435 kg sveriančiam SUV nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėti vos per 4,5 sekundės.
Ši versija taip pat palaiko ir gerokai spartesnį, 230 kW galios, nuolatinės srovės (DC) įkrovimą. Gamintojo teigimu, tai leidžia bateriją papildyti nuo 30 iki 80 procentų vos per 18 minučių (arba nuo 10 iki 80 procentų per 24 minutes).
Tarp komforto ir technologijų gausos
„BYD Sealion 7“ demonstruoja visiškai naują požiūrį į interjero kokybę, artimą Europos premium segmento standartams.
Automobilis jau standartinėje įrangoje siūlo itin gausų komforto paketą. Vairuotoją ir keleivį pasitinka elektra valdomos, šildomos ir ventiliuojamos sportiškos sėdynės.
Visose komplektacijose standartinėje įrangoje montuojamas didžiulis panoraminis stoglangis, 360 laipsnių vaizdo kamera, efektyviam šildymui žiemą skirtas šilumos siurblys ir dviejų zonų automatinė klimato kontrolė su pažangia oro valymo sistema.
Konkurse dalyvaujančio „BYD Sealion 7“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: SUV
- Degalų rūšis: Elektra
- Variklio galia: 390 kW / 530 AG
- Sukimo momentas: 690 NM
- Varantieji ratai: Visi keturi
- Baterijos talpa: 91,3 kWh (naudotina)
- Nuvažiuojamas atstumas (WLTP): 502 km
- Svoris: 2435 kg
- Bagažinės tūris (litrai): 520
- 0-100 km/val.: 4,5 s.
- CO2 emisija: 0 g/km
- Pradinė kaina: 47 810 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 58 670 €
