Pergalėmis nelyja: Jasikevičius skaudžiai krito Madride

Eurolygos čempionams susitikimas prasidėjo tragiškai – prabėgus trims su puse minutės jie atsiliko 2:17. Puolimą po truputį išjudinti pavyko ir po pirmo kėlinio „Fenerbahče“ atsiliko 16:25.
Vis tik iš duobės išlipti nepavyko. Gabrielis Deckas ir Facundo Campazzo rinko taškus „Real“, o Theo Maledonas skirtumą pavertė beveik triuškinančiu – 39:20. Galiausiai „Real“ be atsako rinko jau 18 taškų ir pirmavo 47:20.
Puolime „Fenerbahče“ vargo ir toliau. Šeimininkų pranašumas perkopė 30 taškų (56:24), o Wade‘o Baldwino ir Onuralpo Bitimo taškai menkai ką keitė.
Paskutinis kėlinys buvo visiškas formalumas, padėjęs „Fenerbahče“ pasikelti rezultatyvumo rodiklius, nes „Real“ turėjo pergalę savo rankose.
Visas „Fenerbahče“ efektyvumas siekė 34 naudingumo balus, neigiamai žaidė Donta Hallas (minus 1), Mikaelas Jantunenas (minus 2), Tarikas Biberovičius (minus 8) ir Metecanas Birsenas (minus 4).
„Real“: Theo Maledonas 15, Walteris Tavaresas 13 (9 atk. kam.), Trey‘us Lylesas 12, Facundo Campazzo 11, Alberto Abalde 9.
„Fenerbahče“: Wade‘as Baldwinas 14, Talenas Hortonas-Tuckeris 10, Bonzie Colsonas ir Armando Bacotas – po 7, Nicolo Melli ir Onuralpas Bitimas – po 3.
