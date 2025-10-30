ATP 1000 turnyre Sinneris, Medvedevas ir Zverevas žengė tolyn

Favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) aštuntfinalyje greičiau nei per pusantros valandos 7:5, 6:1 nugalėjo argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21). Tai buvo jau 23-ia italo pergalė iš eilės uždarose patalpose ant kietos dangos.
Pirmajame sete argentinietis du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet galiausiai palūžo dvyliktajame geime. Antrajame sete J. Sinnerio persvara nekėlė jokių abejonių.
Daniilas Medvedevas 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 įveikė italą Lorenzo Sonego (ATP-45) ir išlaikė teorines viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą, o paskutiniame vakaro mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:2, 6:4 eliminavo ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-15), kuriam šansų patekti į „ATP Finals“ nebeliko.
Visos ketvirtfinalio poros:
Felixas Auger-Aliassime – Valentinas Vacherot
Alexas de Minauras – Aleksandras Bublikas
Alexanderis Zverevas – Daniilas Medvedevas
Jannikas Sinneris – Benas Sheltonas
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
