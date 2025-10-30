Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 1000 turnyre Sinneris, Medvedevas ir Zverevas žengė tolyn

2025-10-30 23:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 23:39

Paryžiuje (Prancūzija) ketvirtadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.

REKLAMA

0

Favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) aštuntfinalyje greičiau nei per pusantros valandos 7:5, 6:1 nugalėjo argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-21). Tai buvo jau 23-ia italo pergalė iš eilės uždarose patalpose ant kietos dangos.

Pirmajame sete argentinietis du kartus atsitiesė po pralaimėtų savo padavimų serijų, bet galiausiai palūžo dvyliktajame geime. Antrajame sete J. Sinnerio persvara nekėlė jokių abejonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daniilas Medvedevas 3:6, 7:6 (7:5), 6:4 įveikė italą Lorenzo Sonego (ATP-45) ir išlaikė teorines viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą, o paskutiniame vakaro mače vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) 6:2, 6:4 eliminavo ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-15), kuriam šansų patekti į „ATP Finals“ nebeliko.

Visos ketvirtfinalio poros:

Felixas Auger-Aliassime – Valentinas Vacherot

Alexas de Minauras – Aleksandras Bublikas

Alexanderis Zverevas – Daniilas Medvedevas

Jannikas Sinneris – Benas Sheltonas

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

