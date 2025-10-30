Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

ATP 1000 turnyre – Fritzo nesėkmė, Federerio rodiklį pagerinęs Vacherot ir paaiškėję beveik visi „ATP Finals“ dalyviai

2025-10-30 20:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 20:52

Paryžiuje (Prancūzija) ketvirtadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

Benas Sheltonas | Scanpix nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) ketvirtadienį tęsėsi elitinis ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Dar vieną stebuklą sukurti bandantis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-40) 7:6 (7:4), 6:4 pranoko britą Cameroną Norrie (ATP-31). Monakietis gali pasigirtu neįtikėtinu pergalių procentu (78,57) ATP 1000 turnyruose. Tarp tų žaidėjų, kurie yra laimėję bent 10 mačų ATP 100 ture, V. Vacherot pergalių procentas yra geresnis už paties Rogerio Federerio ir prastesnis tik už...Rafaelio Nadalio ir Novako Djokovičiaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-10) trečią kartą iš eilės atsitiesė po pralaimėto seto ir 3:6, 6:3, 6:2 nugalėjo vokietį Danielį Altmaierį (ATP-50), taip pratęsdamas kovą dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.

REKLAMA

Amerikietis Benas Sheltonas (ATP-7) 7:6 (8:6), 6:3 eliminavo Andrejų Rubliovą ir pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą „ATP Finals“ turnyre. B. Sheltonas prisijungė prie Carloso Alcarazo, Janniko Sinnerio, Alexanderio Zverevo, N. Djokovičiaus ir Tayloro Fritzo, kurie jau anksčiau užsitikrino tokius kelialapius.

REKLAMA
REKLAMA

Po kelių valandų paaiškėjo ir 7-asis „ATP Finals“ dalyvis. Juo tapo australas Alexas de Minauras (ATP-6), 6:2, 6:2 nepalikęs vilčių Karenui Chačanovui.

„Pagaliau galėsiu atsipalaiduoti“, – po pergalės pasakė A. de Minauras.

T. Fritzas (ATP-4) aštuntfinalyje kiek netikėtai 6:7 (5:7), 2:6 nusileido Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui (ATP-16).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Įspūdinga: Sinneris 12-ą kartą iš eilės nugalėjo de Minaurą ir pateko į finalą
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Įspūdingas reginys Vienoje: ATP 500 turnyro pusfinaliuose – vien pirmojo dešimtuko nariai
Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.
Bazelyje netikėtai krito abu ATP 500 turnyro favoritai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų