ATP 1000 turnyre – Fritzo nesėkmė, Federerio rodiklį pagerinęs Vacherot ir paaiškėję beveik visi „ATP Finals“ dalyviai

Dar vieną stebuklą sukurti bandantis monakietis Valentinas Vacherot (ATP-40) 7:6 (7:4), 6:4 pranoko britą Cameroną Norrie (ATP-31). Monakietis gali pasigirtu neįtikėtinu pergalių procentu (78,57) ATP 1000 turnyruose. Tarp tų žaidėjų, kurie yra laimėję bent 10 mačų ATP 100 ture, V. Vacherot pergalių procentas yra geresnis už paties Rogerio Federerio ir prastesnis tik už...Rafaelio Nadalio ir Novako Djokovičiaus.
Highest Masters 1000 win percentages of all time, minimum 10 matches:
82% - Rafael Nadal
81.48% - Novak Djokovic
78.57% - Valentin Vacherot
Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-10) trečią kartą iš eilės atsitiesė po pralaimėto seto ir 3:6, 6:3, 6:2 nugalėjo vokietį Danielį Altmaierį (ATP-50), taip pratęsdamas kovą dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.
8. Musetti, 3.685 - out in Paris
--
9. Auger-Aliassime, 3.395 (Paris QF) -- needs F to pass Musetti, W to qualify
10. Ruud, 2.825 - out, can still be alternate
11. Bublik, 2.670 (QF) - needs W to stay alive
12. Medvedev, 2.660 (R3) - needs W to stay alive
Amerikietis Benas Sheltonas (ATP-7) 7:6 (8:6), 6:3 eliminavo Andrejų Rubliovą ir pirmą kartą karjeroje užsitikrino vietą „ATP Finals“ turnyre. B. Sheltonas prisijungė prie Carloso Alcarazo, Janniko Sinnerio, Alexanderio Zverevo, N. Djokovičiaus ir Tayloro Fritzo, kurie jau anksčiau užsitikrino tokius kelialapius.
Po kelių valandų paaiškėjo ir 7-asis „ATP Finals“ dalyvis. Juo tapo australas Alexas de Minauras (ATP-6), 6:2, 6:2 nepalikęs vilčių Karenui Chačanovui.
„Pagaliau galėsiu atsipalaiduoti“, – po pergalės pasakė A. de Minauras.
T. Fritzas (ATP-4) aštuntfinalyje kiek netikėtai 6:7 (5:7), 2:6 nusileido Kazachstano atstovui Aleksandrui Bublikui (ATP-16).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro beveik 6,129 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
