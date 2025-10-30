Jonavos krepšininkai dramatiškoje KMT dvikovoje palaužė „Gargždus“

Stepo Babrausko auklėtiniai išvykoje 88:84 (28:17, 19:26, 18:15, 23:26) parklupdė vietos „Gargždus“ (1/3) ir aplenkė šią komandą lenktynėse dėl vietos Citadele KMT ketvirtfinalyje.
Sužaidus lygiai pusę pirmojo etapo mačų pirmoje vietoje rikiuojasi Utenos „Juventus“ (3/1), antra-ketvirta vietomis dalinasi „Šiauliai“, „Nevėžis“ bei „Jonavos“ (po 2/2), o paskutinėje vietoje, kuri pirmojo etapo finiše reikštų eliminavimą iš tolesnių Citadele KMT kovų, lieka „Gargždai“ (1/3).
Aukštu tempu vykęs mačas prasidėjo lygiai (11:11), tačiau pirmojo ketvirčio antroje pusėje ėmė ryškėti Jaleno Henry vedamų jonaviečių pranašumas. Iš amerikiečio estafetę perėmė kanadietis Benjaminas Krikke. Po pastarojo sėkmingų epizodų paskutinę minutę svečiai jau pirmavo dviženkliu skirtumu – 28:17.
Antrajame kėlinyje ilgą laiką skirtumas nemažėjo taip, kaip to būtų norėję šeimininkai. Vis dėlto artėjant pertraukai gargždiškiai sugebėjo pasigerinti savo pozicijas. Savo indėliais puolime vienas kitą keitė Deividas Gailius, Benas Griciūnas ir Joshua Haginsas, o pertrauką Tomo Rinkevičiaus kariauna pasitiko jau alsuodama oponentams į nugaras – 43:47.
Antroji dalis prasidėjo keliomis tuščiomis abiejų komandų minutėmis. Tylą puolime užbaigė D.Gailiaus tritaškis (46:47). Vis tik šis epizodas netapo pozityvesnės „Gargždų“ atkarpos pradžia. Jonaviečiai patys realizavo du tolimus metimus (53:46), o per likusias penkias trečiojo kėlinio minutes pusiausvyra nepasikeitė – būtent 7 taškų persvarą „Jonava Hipocredit“ nusinešė į lemiamą ketvirtį.
Jalonas Pipkinsas mėgino įžiebti žiežirbą, bet jo taškams atsakymus pateikė Daivienas Williamsonas. Svečiai toliau kontroliavo rungtynes likus 300 sekundžių (78:69). J. Pipkinsas ir kompanija nepasidavė ir greitai priartėjo prie varžovų per porą atakų (78:82). Laikas sparčiai tiksėjo, bet šeimininkai dar perpus sumažino deficitą (82:84). Kitoje aikštės pusėje Makai Ashtonas-Langfordas realizavo tik vieną baudą (85:82) ir paliko priešininkams 20 sekundžių. Po pasitarimo J. Haginso staigus metimas skriejo pro šalį, o svečių pergalę baudomis įtvirtino B. Krikke bei Džiugas Slavinskas.
Rezultatyviausias ir naudingiausias tarp jonaviečių buvo J. Henry, kuris aikštę paliko su 20 taškų ir 19 naudingumo balų. Jam puikiai talkino legionierių trio: D. Williamsonas (15 tšk., 18 naud. bal.), B. Krikke (15 tšk., 15 naud. bal.) bei M. Ashtonas-Langfordas (13 tšk., 8 rez. perd., 19 naud. bal.).
Pralaimėtojų gretose išsiskyrė po 19 taškų pelnęs B. Griciūno ir J. Pipkinso duetas. Lietuvis dar pridėjo ir 9 atkovotus kamuolius bei sukaupė 28 naudingumo balus, o amerikietis atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 23 naudingumo balus.
„Gargždai“: Benas Griciūnas ir Jalonas Pipkinsas po 19, Joshua Haginsas 17, Deividas Gailius 11, Brandonas Horvathas 6.
„Jonava“: Jalenas Henry 20, Daivienas Williamsonas ir Benjaminas Krikke po 15, Makai Ashtonas-Langfordas 13, Eimantas Stankevičius 7.
