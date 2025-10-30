Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva

„Neptūno“ jaunuoliai iškovojo pergalę prieš Rytą-2 dublerių susitikime

2025-10-30 19:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 19:55

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) dublerių mūšyje – Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ (3/5) triumfas. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 76:66 (24:21, 18:14, 22:12, 12:19) pranoko Vilniaus „Rytą-2“ (4/5).

Klaipėdiečiai triumfuoja (K.Linkevičiūtės nuotr.)

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) dublerių mūšyje – Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis" (3/5) triumfas. Tomo Gaidamavičiaus auklėtiniai namuose 76:66 (24:21, 18:14, 22:12, 12:19) pranoko Vilniaus „Rytą-2" (4/5).

0

Įpusėjus antrajam kėliniui klaipėdiečiai turėjo taško pranašumą (32:31), tačiau tuomet šeimininkai surengė spurtą 10:4 ir į pertrauką ėjo pirmaudami 7 taškais (42:35).

Trečiąjį kėlinuką Gaidamavičiaus ekipa pradėjo atkarpa 6:0 ir susikrovė dviženklį pranašumą (48:35), kurį išsaugojo iki lemiamo ketvirčio pradžios (64:47).

„Ryto“ dubleriai ketvirtajame kėlinyje laimėjo 7 minučių atkarpą 13:4 ir mažino deficitą iki 8 taškų (60:68), tačiau šeimininkai atlaikė vilniečių šturmą ir įsirašė trečiąją pergalę NKL (76:66).

Klaipėdos komandai Kristupas Leščiauskas per 25 minutes pelnė 13 taškų (3/4 dvi., 1/2 trit., 4/4 baud.), išprovokavo 7 pražangas, perėmė 2 kamuolius, atkovojo 1 kamuolį, 2 kartus suklydo bei surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Džiugas Remeikis, per 14 minučių pelnęs 15 taškų (3/4 dvit., 3/6 trit.). Jis taip pat atkovojo bei perėmė po 1 kamuolį bei surinko 11 efektyvumo balų.

„Rytas-2“ ekipoje išsiskyrė Danielius Kasparas, kurio sąskaitoje per 26 minutes buvo 14 taškų (4/7 dvit., 2/4 trit.), 7 atkovoti ir 2 perimti kamuoliai bei 16 naudingumo balų.

„Neptūnas-Akvaservis“: Džiugas Remeikis 15 (3/6 trit.), Kristupas Leščiauskas 13, Rokas Mačiulis 11 (4/8 dvit.), Matas Mačijauskas (4/7 dvit., 2 blok.) ir Simas Šarakauskas po 8, Ernestas Jonkus 7 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.).

„Rytas-2“: Danielius Kasparas 14 (4/7 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam.), Gantas Križanauskas 13 (5/7 dvit., 3 per. kam.), Ignas Urbonas 10 (7 atk. kam., 2 blok.), Arminas Vilkas 9 (3/8 dvit., 8 atk. kam.).

„Alytų“ pranokęs „Vytis-VDU“ įsirašė ketvirtąją pergalę iš eilės

NKL čempionate ant pergalingos bangos išsilaikė Šakių „Vytis-VDU“ (6/2). Eriko Kučiausko auklėtiniai namuose 88:72 (20:15, 17:27, 18:7, 33:23) susitvarkė su „Alytumi“ (2/6).

Šakių ekipa laimėjo ketvirtą kartą iš eilės, alytiškiai suklupo antrą sykį paeiliui.

Nugalėtojams dvigubą dublį surinko Augustinas Mikštas per 24 minutes pelnęs 22 taškus (8/8 dvit., 2/4 trit.), sučiupęs 10 kamuolių, išdalinęs 3 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravęs 29 naudingumo balus.

Titas Januševičius pridėjo 20 taškų ir 4 rezultatyvius perdavimus, Kajus Leliukas – 17 taškų bei 7 sugriebtus kamuolius.

Pirmoji mačo pusėje geriau klostėsi svečiams, kurie po 12:0 spurto antrajame kėlinyje nusvėrė svarstykles į savo pusę (25:20) ir išsaugojo šį pranašumą iki pat ilgosios pertraukos – 42:37.

Tačiau komandoms grįžus iš rūbinės vaizdas aikštėje pasikeitė. Atkaklioje kovoje „Vytis-VDU“ įjungė aukštesnę pavarą trečiojo ketvirčio pabaigoje ir po 14:3 atkarpos užtikrintai pirmavo likus 7 žaidimo minutėms – 67:51.

Per likusį dvikovos laiką svečiams intrigos atkurti nebepavyko.

Šeimininkai rečiau klydo (8:18) ir po alytiškių prarastų kamuolių suvertė 23 papildomus taškus. Šakiškiai taip pat buvo geresni renkant taškus greitajame puolime – 27:8.

Alytaus ekipai Tautvydas Baltrušaitis per 27 minutes surinko 16 taškų (5/6 dvit., 2/4 trit.), 6 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 18 naudingumo balų.

Šeimininkai žaidė be Pauliaus Velučio ir Nojaus Lebsko, alytiškiai kovėsi be Markuso Terry.

„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 22 (8/8 dvit., 2/4 trit., 10 atk. kam., 4 kld., 29 naud.), Titas Januševičius 20 (4/7 dvit., 2/7 trit., 6/7 baud., 4 rez. perd.), Kajus Leliukas 17 (8/8 dvit., 7 atk. kam.), Rokas Jocys 9 (3 per. kam.), Gabrielius Čelka 8 (6 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.).

„Alytus“: Tautvydas Baltrušaitis 16 (5/6 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam.), Augustinas Venckus 14 (4/5 dvit., 2/7 trit., 5 kld.), Martynas Pocevičius 12 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Otas Vaitulevičius 11 (6 atk. kam.), Robertas Watersas-Johnsonas 10 (2/4 trit., 6 atk. kam., 6 rez. perd., 4 kld.).

Liepsnojęs M.Bulanovas vedė „Žalgirį-2“ į rekordinę pergalę

18-metis Majus Bulanovas dar kartą gerino karjeros rekordą, o Kauno „Žalgiris-2“ (7/2) sužaidė rezultatyviausią NKL mačą sezone. Roko Kandratavičiaus auklėtiniai namuose užtikrintai 116:84 (26:18, 22:23, 37:19, 31:24) patiesė Ukmergės „Steką“ (3/6).

Nugalėtojų vedlys per 23 minutes aikštėje sukratė 27 taškus (4/8 dvit., 6/8 trit., 1/2 baud.) atkovojo 2 kamuolius bei rinko 23 naudingumo balus.

Bulanovas rezultatyvumo rekordą gerina antrą savaitę paeiliui – spalio 22-ąją mače su Kėdainių sporto centru 195 cm ūgio krepšininkas rinko 22 taškus.

116 pelnytų žalgiriečių taškų – ryškiausias sezono rezultatas lygoje. Anksčiau 108 buvo surinkę Vilniaus „Ryto-2“ atstovai.

Prie įspūdingos pergalės ženkliai prisidėjo ir Jokūbas Rudaitis, kuris per 24 minutes pelnė 18 taškų (2/3 dvit., 2/4 trit., 8/10 baud.), sugriebė 11 kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą bei surinko 28 naudingumo balus.

Ukmergės ekipoje išsiskyrė Kyliannas Rotardieras – jo sąskaitoje per 29 minutes buvo 20 taškų (3/8 dvit., 1/4 trit., 11/15 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 20 naudingumo balų.

„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas 27 (4/8 dvit., 6/8 trit.), Jokūbas Rudaitis 18 (2/4 trit., 8/10 baud., 11 atk. kam., 28 naud.), Ignas Štombergas 14 (5/7 dvit., 15 atk. kam., 2 blok., 25 naud.), Maksimas Brnovičas 13 (5/7 dvit.), Nedas Raupelis (5/6 dvit., 10 atk. kam.) ir Galius Černeckis (3/5 trit., 8 rez. perd.) po 11.

„Stekas“: Kyliannas Rotardieras 20 (3/8 dvit., 11/15 baud., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Rahsaanas Amari Edwardsas 18 (6/12 dvit., 0/7 trit., 6/6 baud., 4 rez. perd.), Justas Šukelis 9 (4/8 dvit.), Aistis Lukoševičius 8 (4/7 dvit.), Kostas Jonuška 7.

R.Ūzo traukiamas kėdainiečių pergalių traukinys nesustojo Marijampolėje

NKL karjeros rezultatyvumo rekordą pagerinusio Roko Ūzo traukiamas Kėdainių sporto centro (8/1) pergalių garvežys rieda toliau.

Gedimino Butkaus kariauna išvykoje 95:91 (25:21, 26:28, 24:20, 20:22) įveikė Marijampolės „Sūduvą-Mantingą“ (4/3) ir triumfavo šeštąkart paeiliui.

Lygos debiutantai vis tvirčiau įsitaiso turnyro lentelės viršūnėje, dviem pergalėmis lenkdami antroje esančią Vilkaviškio ekipą.

Trigubo dublio ritmu žaidęs R.Ūzas per 34 minutes surinko 28 taškus (4/5 dvit., 6/9 trit., 2/2 baud.), 7 atkovotus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus, bloką, 7 klaidas bei 33 naudingumo balus.

Rezultatyviausias 37-erių puolėjo pasirodymas iki tol siekė 26 taškus, kuriuos jis prieš kiek daugiau nei savaitę atseikėjo Vilniaus „Rytui-2“

Įtemptame mūšyje likus 2,5 minutės iki finalinės sirenos Marijaus Užupio tritaškis sumažino šeimininkų deficitą (84:88), tačiau po minutės pertraukėlės Ūzas irgi atsakė tolimu metimu – 91:84.

Kitoje aikštės pusėje Igno Labučio dvitaškis ir Aurelijaus Pukelio baudų metimai nubraukė skirtumą iki vieno metimo (88:91).

Visgi tiksint paskutinei minutei Augustas Žilinskas smeigė dvitaškį, o Ignas Lukošius dėjimu išsprendė šios kovos nugalėtojų klausimą – 95:88.

Į marijampoliečių rikiuotę grįžęs A.Pukelis per 23 minutes sumetė 19 taškų (2/3 dvit., 3/5 trit., 6/7 baud.), sugriebė 5 ir nugvelbė 2 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus, išrašė 2 blokus, suklydo 3 sykius bei sugeneravo 28 naudingumo balus.

„Sūduva-Mantinga“ šiame susitikime neturėjo Augusto Navicko, svečiai kovojo be Amiro Maleko.

„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 22 (5/7 dvit., 4/10 trit.), Aurelijus Pukelis 19 (3/5 trit., 6/7 baud., 5 atk. kam., 2 blok., 28 naud.), Žygimantas Šimonis 11 (3/8 trit., 3 per. kam.), Ernestas Jaškus (5/6 baud.) ir Tautvydas Kliučinykas (2/3 trit., 6 rez. perd.) po 9.

Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 28 (4/5 dvit., 6/9 trit., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 7 kld., 33 naud.), Laurynas Bimba 16 (7/8 baud., 5 atk. kam.), Ignas Lukošius 14 (6/10 dvit., 7 atk. kam., 2 blok.), Paulius Semaška 13 (5/6 dvit., 1/5 trit., 8 rez. perd., 4 kld.), Augustas Žilinskas 11 (9 atk. kam.), Arminas Kelmelis 9 (3/6 trit.).

