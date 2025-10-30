Babušis po dvejų metų pertraukos grįžta į NKL

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ pranešė pasikvietęs 25-erių gynėją, kuris naujuosius krepšinio metus pradėjo be komandos.
Pasiruošime sezonui krepšininkas sportavo su Veisenfelso „Syntainics MBC“, rungtyniaujančia aukščiausioje Vokietijos lygoje.
Legionieriaus duonos Nyderlanduose paragavęs K.Babušis atstovavo Groningeno „Donar“ ir Roterdamo „Feyenoord“ komandoms.
Praėjusiame sezone jungtinėje Nyderlandų ir Belgijos lygoje kaunietis fiksavo 12,3 taško bei 2,1 atkovoto kamuolio statistiką.
Babušis 2021–23 m. „URBO-NKL“ rungtyniavo su Mažeikių „M Basket“ apranga, o nuo 2019 m. priklausė Kauno „Žalgiriui-2“. Su mažeikiškiais 2023 m. atletas yra tapęs lygos vicečempionu.
Jurbarko komandą neseniai paliko aukštaūgis Tomas Balčiūnas, kuris persikėlė į „Telšių“ gretas.
