Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Babušis po dvejų metų pertraukos grįžta į NKL

2025-10-30 10:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 10:25

Buvęs Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinis Karolis Babušis po dvejų metų pertraukos grįžta rungtyniauti į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL).

K.Babušis žais Jurbarke

Buvęs Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinis Karolis Babušis po dvejų metų pertraukos grįžta rungtyniauti į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL).

REKLAMA
0

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ pranešė pasikvietęs 25-erių gynėją, kuris naujuosius krepšinio metus pradėjo be komandos.

Pasiruošime sezonui krepšininkas sportavo su Veisenfelso „Syntainics MBC“, rungtyniaujančia aukščiausioje Vokietijos lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Legionieriaus duonos Nyderlanduose paragavęs K.Babušis atstovavo Groningeno „Donar“ ir Roterdamo „Feyenoord“ komandoms.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiame sezone jungtinėje Nyderlandų ir Belgijos lygoje kaunietis fiksavo 12,3 taško bei 2,1 atkovoto kamuolio statistiką.

Babušis 2021–23 m. „URBO-NKL“ rungtyniavo su Mažeikių „M Basket“ apranga, o nuo 2019 m. priklausė Kauno „Žalgiriui-2“. Su mažeikiškiais 2023 m. atletas yra tapęs lygos vicečempionu.

Jurbarko komandą neseniai paliko aukštaūgis Tomas Balčiūnas, kuris persikėlė į „Telšių“ gretas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų