Balčiūnas pakeitė klubą NKL

Šešis susitikimus 2025–2026 m. NKL sezone su Jurbarko ekipos marškinėliais sužaidęs aukštaūgis fiksavo 9,2 taško, 8,2 atšokusio kamuolio ir 11,5 naudingumo balo vidurkius.
Penkmetį antrame pagal pajėgumą čempionate praleidęs 204 cm ūgio atletas per savo karjerą taip pat yra gynęs Joniškio „Delikateso“, Kauno r. „Atleto“, „Šilutės-PDS.lt“ ir Mažeikių „Erelių“ spalvas.
Žemaitijos sostinės klubas šiame sezone su 4 pergalėmis ir 3 nesėkmėmis žengia septintoje vietoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!