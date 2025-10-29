Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Balčiūnas pakeitė klubą NKL

2025-10-29 19:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 19:39

Antradienį su Jurbarko „Kariu-Manvesta“ išsiskyręs Tomas Balčiūnas rado naują karjeros stotelę. 25-erių vidurio puolėjas oficialiai sukirto rankomis su Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) čempionais „Telšiais“.

T.Balčiūnas pakeitė klubą (Foto: NKL)

0

Šešis susitikimus 2025–2026 m. NKL sezone su Jurbarko ekipos marškinėliais sužaidęs aukštaūgis fiksavo 9,2 taško, 8,2 atšokusio kamuolio ir 11,5 naudingumo balo vidurkius.

Penkmetį antrame pagal pajėgumą čempionate praleidęs 204 cm ūgio atletas per savo karjerą taip pat yra gynęs Joniškio „Delikateso“, Kauno r. „Atleto“, „Šilutės-PDS.lt“ ir Mažeikių „Erelių“ spalvas.

Žemaitijos sostinės klubas šiame sezone su 4 pergalėmis ir 3 nesėkmėmis žengia septintoje vietoje.

