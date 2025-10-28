Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

NKL debiutantai įveikė žalgiriečius

2025-10-28 21:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 21:29

Kėdainiečiai tęsia gerą atkarpą (Foto: NKL)

Kėdainių sporto centras (6/1) pratęsė ilgiausią pergalių seriją šiame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone. Gedimino Butkaus kariauna namų tvirtovėje 99:81 (18:22, 32:28, 24:18, 25:13) užtikrintai įveikė Kauno „Žalgirio-2“ (5/2) jaunimą.

0

Lygos debiutantai laimėjo penktą sykį iš eilės ir po šios dvikovos užkopė į pirmąją poziciją turnyrinėje lentelėje. Žalgiriečiai 3–4 vietas dalinasi su Šakių ekipa.

Maksimo Brnovičiaus vedami svečiai, po 6 žaidimo minučių, susikrovė dviženklį pranašumą (18:8), tačiau antrajame ketvirtyje kėdainiečiai išlygino pusiausvyrą – 26:26

Po atkaklios pirmosios susitikimo pusės švieslentėje ir toliau degė lygybė – 50:50.

Abi ekipos pirmuosius 2 kėlinius nevengė taškų rinkti tolimais metimais. Šeimininkai realizavo 9 iš 14 tolimų mėginimų (64 proc.), o kauniečiai – 7 iš 17 tritaškių (41 proc.).

Nors likus 4 minutėms iki lemiamo ketvirčio starto aikštėje vis dar vyravo lygybė (65:65), debiutantai sugebėjo atsiplėšti ir smogti priešininkams 9:0 spurtu – 74:65.

Per paskutines 10 žaidimo minučių žalgiriečiai visiškai išsikvėpė. „Žalgirio“ dubleriai sunkiai rasdavo kelius link šeimininkų krepšio ir kėdainiečiai užtikrintai triumfavo 99:81.

Kėdainiečių puolėjas Rokas Ūzas per 25,5 minutės sumetė 21 tašką (5/10 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 8 ir perėmė 2 kamuolius, išdalino 2 rezultatyvius perdavimus, išrašė bloką, išprovokavo 6 pražangas, kartą suklydo bei sugeneravo 28 naudingumo balus.

Kauno komandos nuo nesėkmės neišgelbėjo rezultatyviausią NKL mačą sužaidęs Majus Bulanovas, kurio sąskaitoje per 30 minučių buvo 22 taškai (4/8 dvit., 3/7 trit., 5/7 baud.), 5 atšokę kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 23 efektyvumo balai.

Šeimininkai šiose rungtynėse neturėjo Medo Kuprijanovo, žalgiriečiai žaidė be Kajaus Mikalausko ir Dominyko Daubario.

Kėdainių sporto centras: Rokas Ūzas 21 (5/10 dvit., 2/4 trit., 5/6 baud., 8 atk. kam., 28 naud.), Augustas Žilinskas 20 (5/6 trit., 6 atk. kam.), Paulius Semaška 19 (7/14 dvit., 5 atk. kam., 11 rez. perd.), Arminas Kelmelis 12 (2/3 trit., 6/6 baud.), Ignas Lukošius 11 (4/9 dvit., 2 blok.), Laurynas Danielius 10 (2/5 trit.).

„Žalgiris-2“: Majus Bulanovas 22 (4/8 dvit., 3/7 trit., 5/7 baud., 5 atk. kam.), Dominykas Grunkis 16 (9/11 baud.), Jokūbas Rudaitis (3/7 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam.) ir Maksimas Brnovičius (4/6 dvit., 2/5 trit.) po 14.

