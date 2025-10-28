Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

ASVEL į Kauną atvyks neturėjusi šansų Belgrade

2025-10-28 21:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 21:55

Eurolygos dvigubos savaitės starte Belgrado „Crvena Zvezda“ (5/2) ekipa su Donatu Motiejūnu namuose 79:65 (21:17, 18:8, 23:15, 17:25) neturėjo problemų su Vilerbano ASVEL (2/5) krepšininkais bei pasiekė jau penktą laimėjimą paeiliui.

Ch.Moneke žaidė įspūdingai

Po lygaus pirmojo ketvirčio „Crvena Zvezda" atitrūko antrajame, kai per paskutines 3,5 minutės į savąjį krepšį nepraleido nė taško, pati įmetė 10 ir pirmąją mačo dalį užbaigė esant rezultatui 39:25.

0

Po lygaus pirmojo ketvirčio „Crvena Zvezda“ atitrūko antrajame, kai per paskutines 3,5 minutės į savąjį krepšį nepraleido nė taško, pati įmetė 10 ir pirmąją mačo dalį užbaigė esant rezultatui 39:25.

Po didžiosios pertraukos šeimininkai galutinai išsprendė visus reikalus, kai 26-ąją minutę skirtumas pasiekė 20 taškų žymą (55:35) ir per likusį laiką ASVEL grąžinti intrigos nepavyko.

14 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 4 taškus (2/3 dvitaškiai), perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas, 2 sykius prasižengė, kartą suklydo ir surinko 5 naudingumo balus.

Prancūzijos klubas ketvirtadienį Kaune susitiks su „Žalgiriu“. Tuo tarpu „Crvena Zvezda“ rungtyniaus Belgrade prieš Tel Avivo „Maccabi“.

„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 24 (7 atkk. Kam., 35 naud. bal.), Ognjenas Dobričius (3/6 tritaškiai) ir Semi Ojeleye (3/5 tritaškiai) po 11, Codi Milleris-McIntyre‘as (0/5 tritaškiai, 7 rez. perd.) 8.

ASVEL: Melvinas Ajinca 13 (3/7 tritaškiai), Mbaye Ndiaye 10, Mehdy Ngouama ir Zachary Seljaasas (1/6 tritaškiai) po 7.

