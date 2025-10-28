ASVEL į Kauną atvyks neturėjusi šansų Belgrade

Po lygaus pirmojo ketvirčio „Crvena Zvezda“ atitrūko antrajame, kai per paskutines 3,5 minutės į savąjį krepšį nepraleido nė taško, pati įmetė 10 ir pirmąją mačo dalį užbaigė esant rezultatui 39:25.
Po didžiosios pertraukos šeimininkai galutinai išsprendė visus reikalus, kai 26-ąją minutę skirtumas pasiekė 20 taškų žymą (55:35) ir per likusį laiką ASVEL grąžinti intrigos nepavyko.
14 minučių žaidęs D.Motiejūnas pelnė 4 taškus (2/3 dvitaškiai), perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas, 2 sykius prasižengė, kartą suklydo ir surinko 5 naudingumo balus.
Prancūzijos klubas ketvirtadienį Kaune susitiks su „Žalgiriu“. Tuo tarpu „Crvena Zvezda“ rungtyniaus Belgrade prieš Tel Avivo „Maccabi“.
„Crvena Zvezda“: Chima Moneke 24 (7 atkk. Kam., 35 naud. bal.), Ognjenas Dobričius (3/6 tritaškiai) ir Semi Ojeleye (3/5 tritaškiai) po 11, Codi Milleris-McIntyre‘as (0/5 tritaškiai, 7 rez. perd.) 8.
ASVEL: Melvinas Ajinca 13 (3/7 tritaškiai), Mbaye Ndiaye 10, Mehdy Ngouama ir Zachary Seljaasas (1/6 tritaškiai) po 7.
