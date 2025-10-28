Turkijos futbolo teisėjų skandalas: ką atskleidė tyrimas ir kas laukia toliau?

Iš jų 152 asmenys aktyviai dalyvavo lažybose, o įtarimai pareikšti septyniems aukščiausio lygio teisėjams ir 15 jų asistentų. TFF prezidentas Ibrahimas Haciosmanoglu teigė, kad dešimt teisėjų atliko daugiau nei 10 tūkst. statymų, o vienas jų – net 18 277 statymus. Taip pat nustatyta, kad 42 teisėjai statė daugiau nei 1000 kartų už futbolo rungtynes, nors nemažai pareigūnų buvo aptikti tik su pavieniais statymais. Visa ši veikla apima penkerių metų laikotarpį nuo 2020-ųjų.
Pasak I. Haciosmanoglu, tai yra vidinio TFF tyrimo dalis, tačiau Stambulo vyriausiojo prokuroro biuras pirmadienį paskelbė, kad šis atvejis bus „priimtas kaip skundas dėl jau vykdomo tyrimo bylos“ ir patvirtino, kad nuo šių metų balandžio mėnesio tiria galimą rungtynių rezultatų manipuliavimą. Tuo pat metu Antalijoje pradėtas tyrimas buvo sujungtas su Stambulo byla.
Kol kas neaišku, ar bent vienas iš teisėjų statė už rungtynes, kuriose pats dirbo, taip pat neskelbiama, ar kuris nors iš jų bandė daryti įtaką rezultatams, siekdamas finansinės naudos iš lažybų.
Teisėjavimas jau daugelį metų yra didžiausia Turkijos futbolo bėda. Kiekvienas klubas ir jo sirgaliai tiki, kad teisėjai yra nusistatę prieš juos, o futbolo struktūra šalyje – priešiška jų komandai.
2024 m. kovą Stambulo „Fenerbahce“ net grasino pasitraukti iš lygos, teigdama, kad teisėjų sprendimai yra nuolat nepalankūs klubui.
Per pastaruosius keletą metų komandos ne kartą paliko aikštę protestuodamos prieš teisėjų sprendimus: „Istanbulspor“ prieš „Trabzonspor“ 2023 m. ir „Galatasaray“ prieš „Adana Demirspor“ praėjusį sezoną.
Situacija pasiekė dugną 2023 m. gruodį, kai „Ankaragucu“ prezidentas Farukas Koca po rungtynių įsiveržė į aikštę ir smogė teisėjui Halilui Umutui Meleriui į galvą. Po incidento visos Turkijos futbolo lygos buvo sustabdytos, o F. Koca gavo visą gyvenimą galiojančią diskvalifikaciją. Klubas taip pat buvo nubaustas pinigine bauda ir priverstas penkerias rungtynes žaisti be žiūrovų.
Portugalijos treneris Jose Mourinho 2024 m. liepą prisijungė prie „Fenerbahce“ ir iš pradžių atrodė puikiai pritapęs prie chaotiško Turkijos futbolo pasaulio, tačiau net jis viešai skundėsi, kad klubas nepakankamai jį įspėjo apie teisėjavimo problemas ir pridūrė, jog nebūtų priėmęs darbo, jei būtų žinojęs tikrą situacijos mastą. J. Mourinho buvo atleistas iš pareigų rugpjūtį.
Praėjusį sezoną, siekdama kovoti su įtarimais dėl šališkumo, TFF nusprendė kviesti teisėjus iš užsienio, manydama, kad neutrali kilmė padės išvengti šališkumo ir atstatyti pasitikėjimą, tačiau šis sprendimas nepasiteisino – VAR teisėjas „Galatasaray“ ir „Adana“ rungtynėse, kurios buvo nutrauktos, buvo iš Danijos.
2024 m. TFF prezidentu išrinktas I. Haciosmanoglu žadėjo „išvalyti Turkijos futbolą“, tačiau pats yra prieštaringai vertinamas asmuo.
Dar 2015 m., kai vadovavo „Trabzonspor“, jis įsakė užrakinti teisėją ir jo asistentus rūbinėje keturioms valandoms po rungtynių, kuriomis buvo nepatenkintas dėl neskirto 11 metrų baudinio. Pareigūnai buvo paleisti tik po Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano skambučio. Vėliau I. Haciosmanoglu teisinosi, kad taip elgėsi „siekiant apsaugoti teisėjus nuo įtūžusių sirgalių“, tačiau TFF jį nubaudė ir skyrė 280 dienų diskvalifikaciją.
Dėl dabartinio skandalo kol kas laukiama pavardžių sąrašo ir oficialių kaltinimų, kurie turėtų būti pateikti įtariamiems teisėjams.
Lyga kol kas nesustabdyta, nors kai kurie to reikalavo. TFF taip pat nenustatė tikslios tyrimo eigos datos ir neatskleidė, kada bus paskelbti nauji rezultatai.
Europos futbolo valdymo institucijos – UEFA ir FIFA – taip pat pareiškė, kad nori užtikrintų garantijų, jog nė vienas iš šio tyrimo įtrauktų teisėjų nėra įtrauktas į jų elitinius teisėjų sąrašus, kurie teisėjauja tarptautiniuose turnyruose.
„UEFA palaiko ryšį su Turkijos futbolo federacija dėl šio klausimo. Šiuo metu daugiau komentarų neturime“, – „The Athletic“ sakė UEFA atstovas.
