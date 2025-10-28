Giedraitis nugalėjo Blaževičių FIBA Čempionų lygoje

R.Giedraitis per 16 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 2/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, tiek pat jų perėmė, atliko perdavimą, kartą prasižengė ir rinko 11 naudingumo balų.
M.Blaževičius per 26 minutes įmetė 12 taškų (4/7 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, 3 – prarado, 2 kartus prasižengė, blokavo metimą ir gavo 12 naudingumo balų.
„Tofaš“ 10 taškų taip pat pridėjo Alexas Perezas, „La Laguna“ komandoje su 15 taškų rezultatyviausi buvo Marcelinho Huertas ir Bruno Fitipaldo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!