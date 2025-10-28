Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Giedraitis nugalėjo Blaževičių FIBA Čempionų lygoje

2025-10-28 20:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 20:51

FIBA Čempionų lygoje susitiko lietuvių atstovaujami klubai. Pergalę pasiekė Tenerifės „La Laguna“ (3/0) su Roku Giedraičiu, kuri svečiuose 81:64 (20:12, 20:16, 16:23, 25:13) nugalėjo Mareko Blaževičiaus atstovaujamą Bursos „Tofaš“ (2/1).

R.Giedraitis pelnė 8 taškus (FIBA nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje susitiko lietuvių atstovaujami klubai. Pergalę pasiekė Tenerifės „La Laguna“ (3/0) su Roku Giedraičiu, kuri svečiuose 81:64 (20:12, 20:16, 16:23, 25:13) nugalėjo Mareko Blaževičiaus atstovaujamą Bursos „Tofaš“ (2/1).

REKLAMA
0

R.Giedraitis per 16 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvit., 2/2 trit.), atkovojo 2 kamuolius, tiek pat jų perėmė, atliko perdavimą, kartą prasižengė ir rinko 11 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Blaževičius per 26 minutes įmetė 12 taškų (4/7 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 5 kamuolius, 3 – prarado, 2 kartus prasižengė, blokavo metimą ir gavo 12 naudingumo balų.

„Tofaš“ 10 taškų taip pat pridėjo Alexas Perezas, „La Laguna“ komandoje su 15 taškų rezultatyviausi buvo Marcelinho Huertas ir Bruno Fitipaldo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų