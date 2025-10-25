Rungtynėse su „Rytu“ Heidelbergo klubas greičiausiai žais be savo lyderio

Giedriaus Žibėno auklėtiniai lapkričio 5-ąją savo arenoje priims Heidelbergo „MLP Academics“, kuriems išvykoje pralaimėjo 83:92.
Vokietijos klubas šiame susitikime veikiausiai neturės D.J.Horne’o, kuris susižeidė rungtynėse prieš Varšuvos „Legia“. Klubo pranešime skelbiama, kad su nykščio traumą patyrusiu amerikiečiu dirba aukščiausio lygio specialistai, bet vis tiek prireiks kelių savaičių reabilitacijos.
Pirmajame susitikime D.J.Horne’as buvo nesulaikomas – 27 minutės, 33 taškai (7/11 dvitaškių, 6/9 tritaškių, 1/1 baudos metimo), atkovotas, 2 perimti ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 5 pražangos bei 28 naudingumo balai.
Amerikiečio skaičiai galėjo būti ir dar gausesni – penktąją pražangą jis gavo likus žaisti pustrečios minutės.
Heidelbergo ekipos gynėjų rotacija gali būti itin siaura, nes ją paliko į Panevėžio „Lietkabelį“ persikėlęs Michaelas Flowersas.
„Rytas“ (2/1) A grupėje dalinasi pirmąją vietą su Patrų „Promitheas“ (2/1), „Legia“ (1/2) ir „MLP Academics“ (1/2) stumdosi dėl trečiosios pozicijos. Vokiečių triumfas prieš vilniečius iki šiol yra vienintelė jų sezono pergalė, nes vietinėse pirmenybėse startuota keturiais pralaimėjimais.
