Vestina Danisevičiūtė pasaulio jaunimo imtynių čempionate Serbijoje pralaimėjo aštuntfinalyje

Merginų svorio kategorijoje iki 53 kg be pergalių liko Vestina Danisevičiūtė. Lietuvė startavo nuo aštuntfinalio, kuriame 0:9 pralaimėjo amerikietei Briannai Elizabeth Gonzalez.
Lietuvė į paguodos turnyrą nepateko, nes jos skriaudikė ketvirtfinalyje 0:6 turėjo pripažinti japonės Harunos Morikawos pranašumą.
Lietuvai šiame čempionate liko paskutinė viltis. Paulius Leščauskas sekmadienį laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 86 kg startuos nuo kovos su kinu Minghui Liangu.
