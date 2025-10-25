Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Vestina Danisevičiūtė pasaulio jaunimo imtynių čempionate Serbijoje pralaimėjo aštuntfinalyje

2025-10-25 11:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 11:25

Novi Sade (Serbija) vykstantis pasaulio jaunimo (iki 23 metų) imtynių čempionatas toliau prastai klostosi Lietuvos atstovams.

Vestina Danisevičiūtė | imtynes.lt nuotr.

Novi Sade (Serbija) vykstantis pasaulio jaunimo (iki 23 metų) imtynių čempionatas toliau prastai klostosi Lietuvos atstovams.

0

Merginų svorio kategorijoje iki 53 kg be pergalių liko Vestina Danisevičiūtė. Lietuvė startavo nuo aštuntfinalio, kuriame 0:9 pralaimėjo amerikietei Briannai Elizabeth Gonzalez.

Lietuvė į paguodos turnyrą nepateko, nes jos skriaudikė ketvirtfinalyje 0:6 turėjo pripažinti japonės Harunos Morikawos pranašumą.

Lietuvai šiame čempionate liko paskutinė viltis. Paulius Leščauskas sekmadienį laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 86 kg startuos nuo kovos su kinu Minghui Liangu.

