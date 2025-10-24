Kalendorius
Sportas > Krepšinis > FIBA

Gudaitis išrinktas FIBA Čempionų lygos savaitės MVP

2025-10-24 14:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 14:44

Vilniaus „Ryto“ centras Artūras Gudaitis tapo FIBA Čempionų lygos trečiosios savaitės naudingiausiu žaidėju.

A.Gudaitis tapo savaitės žaidėju (BNS nuotr.)

0

Centras per 23 minutes pelnė 19 taškų (4/7 dvitaškiai, 11/14 baudos metimai), atkovojo 7, perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius prasižengė, 3 kartus suklydo ir surinko 19 naudingumo balų, o vilniečiai 98:79 pranoko Patrų „Promitheas“.

Naudingiausią savaitės žaidėją renka sirgaliai, o ne jis skiriamas pagal surinktas naudingumo balus iš lygos pateikto penketuko.

Penketuke atsidūrė Jordanas McRea‘us (23 naud. bal.), Jamesas Palmeris (22 naud. bal.), Braianas Angola (27 naud. bal.) ir Breeinas Tyree‘as (29 naud. bal.).

