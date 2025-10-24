Gudaitis išrinktas FIBA Čempionų lygos savaitės MVP

Centras per 23 minutes pelnė 19 taškų (4/7 dvitaškiai, 11/14 baudos metimai), atkovojo 7, perėmė 1 kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius prasižengė, 3 kartus suklydo ir surinko 19 naudingumo balų, o vilniečiai 98:79 pranoko Patrų „Promitheas“.
Naudingiausią savaitės žaidėją renka sirgaliai, o ne jis skiriamas pagal surinktas naudingumo balus iš lygos pateikto penketuko.
Penketuke atsidūrė Jordanas McRea‘us (23 naud. bal.), Jamesas Palmeris (22 naud. bal.), Braianas Angola (27 naud. bal.) ir Breeinas Tyree‘as (29 naud. bal.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!