Lekavičius svariai prisidėjo prie AEK pergalės

M.Kuzminskas per 10 minučių prametė dvitaškį, tris tritaškius, atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, sykį prasižengė ir rinko minus 2 naudingumo balus.
L.Lekavičius per 29 minutes įmetė 10 taškų (2/3 dvit., 0/3 trit., 6/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 perdavimus, 2 kartus prasižengė bei klydo ir rinko 13 naudingumo balų.
AEK 21 tašką pridėjo Frankas Bartley, 16 – RaiQuanas Gray‘us, varžovams 20 pelnė Rickey McGillas (40 min., 6/18 metimai, 7 rez. perd.).
