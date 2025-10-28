Kalendorius
Lekavičius svariai prisidėjo prie AEK pergalės

2025-10-28 21:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-28 21:07

Mindaugo Kuzminsko bei Luko Lekavičiaus atstovaujama Atėnų AEK (3/0) toliau neklumpa Čempionų lygoje, kur svečiuose 71:69 (19:17, 19:19, 18:15, 15:18) nukovė Levicės „Patrioti“ (1/2) ekipą.

L.Lekavičius buvo pastebimas (FIBA Europe nuotr.)

0

M.Kuzminskas per 10 minučių prametė dvitaškį, tris tritaškius, atkovojo kamuolį, atliko perdavimą, sykį prasižengė ir rinko minus 2 naudingumo balus.

L.Lekavičius per 29 minutes įmetė 10 taškų (2/3 dvit., 0/3 trit., 6/6 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 4 perdavimus, 2 kartus prasižengė bei klydo ir rinko 13 naudingumo balų.

AEK 21 tašką pridėjo Frankas Bartley, 16 – RaiQuanas Gray‘us, varžovams 20 pelnė Rickey McGillas (40 min., 6/18 metimai, 7 rez. perd.).

