Lukašenkai skauda dėl Lietuvos pasisakymų apie oro balionus iš Baltarusijos: gali kenkti deryboms su JAV

Iš Minsko sklinda žinia, kad situacija dėl kontrabandos iš esmės nepasikeitė – kokia buvo anksčiau, tokia tęsiasi ir dabar. Pasikeitė tik Lietuvos reakcija į kontrabandinius balionus. Prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu pareiškė, kad kariams duotas įsakymas šaudyti į balionus.
Nors kontrabandinių balionų problema sena – tęsiasi jau daugiau nei metus, – vis dar nėra recepto, ką daryti. Į patarimų traukinį nusprendė įšokti ir prezidentas. Nors dar generalinė prokurorė sakė, kad tai nepanašu į hibridinę ataką, G. Nausėda kalba priešingai.
„Oro balionai – tai nėra apie kontrabandą. Kontrabanda šiuo atveju yra tik potekstė, priemonė hibridinei atakai prieš Lietuvą, ir tam turime labai daug įrodymų – tiek tiesioginių, tiek netiesioginių, – kad tai sąmoningas veiksmas, siekiant destabilizuoti Lietuvos situaciją“, – kalba G. Nausėda.
Kol Lietuva blaškosi, sureagavo A. Lukašenka. Nors neabejojama, kad kontrabandos verslas prižiūrimas A. Lukašenkos režimo, jis pats Lietuvos sprendimą uždaryti pasienio punktus vadina afera.
Lukašenka ketina atsiprašyti
„Beprotiška afera – uždaryti sieną. O priežastį sugalvojo absurdišką – oro balionai. Net ir tokiai nedidelei šaliai kaip Lietuva tai – smulkmena“, – tikina neteisėtas Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka.
A. Lukašenka leidžia suprasti, kad situacija dėl kontrabandos – niekuo neišskirtinė: tokia pati, kaip ir buvo iki šiol. O kad balionai su cigaretėmis skraido ištisus metus, patvirtina ir mūsų tarnybos. Tik mūsų reakcija paaštrėjo pastarosiomis dienomis.
„Patys didingiausi reikalauja atsiprašymo. Aš ryte gavau tokią informaciją. Jei esi kaltas, visada turėtum atsiprašyti. Jei būsime įsitikinę, kad esame kalti – dabar jie bando mus tuo įtikinti – esame pasirengę tai viešai aptarti. Tada tikrai atsiprašysime. Bet jei ten mėtomi balionai su cigaretėmis ar kuo nors kitu, tada turime išspręsti šią problemą“, – sako A. Lukašenka.
Anot A. Lukašenkos, ši eskalacija iš Lietuvos pusės – bandymas sutrukdyti derybas, vykstančias tarp jo ir Jungtinių Valstijų. Jis leidžia suprasti, kad, jeigu reikės, gali ir atsiprašyti dėl balionų.
„A. Lukašenkos kreipimasis ir mėginimas atsiprašinėti – tai aiškus indikatorius, kad skauda. Kad į tai reaguojama. Norisi, kad skaudėtų daugiau ir kad ši kaimyninė valstybė gerai suprastų, jog visi veiksmai, nukreipti prieš Lietuvą, turės atoveiksmį“, – sako G. Nausėda.
Nors balionų skrydžiai tęsiasi daugiau nei metus, tik dabar „Oro navigacija“ ėmė uždarinėti oro erdvę. Kalbama, kad balionų mastas dabar žymiai didesnis.
Oro balionus ketina numušti
Pastarosiomis dienomis visuomenei valdininkai kalbėjo apie masinį balionų skrydį Vilniaus link, tačiau iš tarnybų nebuvo pranešimų, kad balionai būtų aptikti pačiame Vilniuje ar bent jau fiksuoti skrendantys virš jo.
Surastų krovinių skaičius neskamba kaip masinė ataka – nors oro uostas ir buvo uždaromas, pastarosiomis dienomis surasta vos po kelis balionų krovinius. Bet tai nemažina G. Nausėdos ryžto.
„Tikrai netoleruosime oro balionų skraidymo. Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi numušti oro balionus. Tokių priemonių taip pat turime. Taip, egzistuoja tam tikri apribojimai, ir galbūt šiandien detaliau apie tai kalbėti nėra prasmės, nes kol kas neturime naujų oro balionų atvejų. Tačiau Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi ir turi instrukcijas tai daryti“, – tikina G. Nausėda.
Su kuo balionus turės numušti kariai – neaišku. Tinkamos ginkluotės tam neturime. Konkretesnis G. Nausėda dėl Kaliningrado tranzito apribojimo – jis sako, kad apribotume baltarusiškų prekių judėjimą tranzitu, neliesdami rusiškų krovinių. O valstietis Dainius Gaižauskas kritikuoja patį prezidentą – sako, kad dabartinis šalies vadovo susirūpinimas balionų problema keistas, nes apie ją jis žinojo jau seniai.
