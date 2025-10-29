Po visą miestą aptemdžiusių elektros sutrikimų – vagių prisikėlimas: policija siunčia žinią

Socialiniuose tinkluose gyventojai pradėjo dalintis perspėjimais saugotis vagių, kurie, pasinaudoję daugelyje rajonų iškilusia problema, nusprendė pasidarbuoti.
„Šiandien dienos metu Justiniškėse nebuvo elektros. Tuo metu mano tėvams paskambino moteris ir pasakė, kad nori patikrinti skaitiklius. Mama ją įleido į butą.
Kol mama trumpam nuėjo į kitą kambarį, moteris pasekė iš paskos ir pavogė piniginę iš atviros rankinės, kuri stovėjo ant spintelės. Mama pastebėjo vagystę tik tada, kai moteris jau buvo išėjusi“, – rašo Justiniškių rajono gyventoja.
Gyventoja patikslino, kad minima moteris apsilankė pas juos adresu Justiniškių g. 115, tačiau komentaruose kiti gyventojai nurodė šią moterį pastebėję ir Taikos g. 57 laiptinėje.
Tiesa, su tokia problema susiduria ne tik Justiniškių, bet ir kitų mikrorajonų gyventojai.
„Čia ne tik Justiniškėse, bet ir Šeškinėje. Mamai skambino iš pradžių telefonu, rusiškai pasakė, kad reikia patikrinti skaitliukus būtinai, [paklausė] kada mama bus namie. Mama pasakė man, aš paskambinau į Ignitį, man pasakė, kad jokių patikrinimų neatlieka“, – komentaruose dalijasi moteris.
Apibūdina, kaip atrodo moteris
Nukentėjusi gyventoja dalijasi ir vagies išvaizdos aprašymu bei pasakoja, kaip ji prisistatė, ko klausė.
Anot jos, moteris vidutinio ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių plaukų, kalbėjo rusiškai.
„Kai atėjo ta moteris, pasakė, kad patikrinti skaitliukus ir paprašė parodyti pasą. Mama parodė. Moteris turėjo rankose popierius.
Virtuvėje tipo pažiūrėjo skaitliukus, o vonioje buvo tamsu. Mama nuėjo į kambarį, moteris paskui mamą. Ten stovėjo rankinukas ir jame piniginė. Mama pastebėjo, kad nėra piniginės, tik kai išlydėjo moterį“, – pasakoja gyventoja.
Komentaruose gyventojai dar patikslina, kad moteris dėvi rudą striukę, juodą sijoną, yra su akiniais.
Įrašu pasidalijusi moteris taip pat papildė, kad vagis kalbėjo ne tik rusų kalba, bet ir lietuviškai.
Policijos žinia: kas gresia už tokį nusikaltimą?
Moteris pasakojo, kad dėl įvykio kreipėsi į policiją, o atvykę pareigūnai fiksavo įvykį.
Vilniaus apskrities policijos atstovas žiniasklaidai Tomas Bražėnas patvirtino, kad panašaus pobūdžio pranešimas buvo registruotas spalio 27 d. apie 15.07 val.
„Pas pranešėją (gim. 1948 m.) į namus (Justiniškių g., Vilniuje) atėjo nepažįstama moteris, kuri teigė, kad atėjo patikrinti elektros skaitiklius. Pranešėja moterį įleido, o vėliau jai išėjus, pastebėjo, jog buvo galimai pavogta piniginė“, – nurodo policijos atstovas.
T. Bražėnas nurodė, kad už šią vagystę pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Baudžiamojo kodekso (BK) 178 str. 3 d.
Ši įstatymo dalis taikoma, kai vagystė padaroma įsibraunant į patalpas, saugomą teritoriją ar kitas uždaras vietas, taip pat kai pavagiamas didelės vertės turtas ar valstybės saugumui svarbi įranga. Už tokią veiką numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Į ką svarbu atkreipti dėmesį?
Labai svarbu būti budriems ir nepasimauti ant tokių aferistų ir vagių. Policija gyventojams siunčia žinią, į ką svarbu atkreipti dėmesį:
„Patartume gyventojams būti budriems, neįsileisti į gyvenamąsias patalpas nepažįstamų asmenų, nepalikti be priežiūros asmeninių daiktų.
Jei asmenys prisistato kurios nors įmonės atstovais, visada reiktų paprašyti parodyti darbuotojo pažymėjimą ar kitą asmenį identifikuojantį dokumentą, kuris neleistų suabejoti jo atliekamų funkcijų teisėtumu“, – nurodo policijos atstovas.
