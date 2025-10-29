„SEB arenoje“ Vilniuje prasidėjo ITF pasaulinė teniso trenerių konferencija

Į šį renginį atvyko ITF prezidentas Davidas Haggerty, Europos teniso asociacijos vadovas Henrikas Thorsoe Pedersenas.
Pirmasis konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos teniso sąjungos prezidentas Ramūnas Grušas.
„Prieš 20 ar 30 metų Lietuvos beveik nebuvo teniso žemėlapyje. Vienintelis Vitas Gerulaitis, geriausias visų laikų lietuvių kilmės tenisininkas, siejo mus su pasauliniu tenisu. Anksčiau žiemą mūsų tenisininkai žaisdavo krepšinio aikštelėse ant medinio parketo, dabar jie tai daro šioje ITF Nacionalinio treniruočių centro statusą turinčioje arenoje bei kituose Lietuvoje sparčiai kylančiuose šiuolaikiškuose teniso centruose. Anksčiau galėjome tik svajoti apie Lietuvos trispalvę geriausių pasaulio tenisininkų reitinguose. Dabar į mūsų šalį jau yra atkeliavusios 3 jaunių didžiojo kirčio čempionų taurės. Dar prieš kurį laiką mes nežinodavome kur rengti Daviso taurės namų susitikimus, dabar džiaugiamės šiose varžybose Vilniuje galintys pasveikinti geriausius ne tik savo, bet ir JAV, Vokietijos, Ukrainos, Nyderlandų tenisininkus, o taip pat ir Pasaulinės trenerių konferencijos dalyvius“, – sakė jis.
Po sveikinimo kalbų konferencijos dalyviai kibo į darbus, o į centrinį arenos kortą kartu su treneriu iš Belgijos Rubenu Neyensu skubėjo ir dvi dešimtys jauniausių Vilniaus teniso akademijos auklėtinių. R. Neyenso pranešimas „Tenisas mokyklose“ tapo ir 45 minučių trukmės parodomąja treniruote.
„Buvau atvykęs Į Lietuvą prieš 6 ar 7 metus ir esu labai nustebintas tuo, kaip sparčiai jūs keičiatės. Kalbu ir apie tenisą – organizuojate daugiau turnyrų, plečiasi infrastruktūra, pavyzdžiui, ši puiki arena. Žodžiu, tenisas Lietuvoje auga ir tai buvo vienas iš motyvų, kodėl Vilnių pasirinkome šių metų Pasaulinės trenerių konferencijos vieta“, – įspūdžiais dalinosi ITF prezidentas D. Haggerty.
Šiandien popiet visose penkiose konferencijos erdvėse virs diskusijos apie įvairiausius skirtingų amžiaus grupių tenisininkų treniravimo aspektus – fizinį, taktinį, techninį parengimą, psichologinio atsparumo didinimą, atsistatymą po treniruočių ir varžybų.
Pirmąją konferencijos dieną pabaigs apskrito stalo diskusija apie moterų teniso situaciją pasaulyje, o tarp jos dalyvių bus ir buvusi Lietuvos moterų rinktinės kapitonė, Vilniaus teniso akademijos vyriausioji trenerė Edita Liachovičiūtė.
Pirmą kartą į ITF Pasaulinės trenerių konferencijos programą buvo įtraukti ir specialiai jaunųjų tenisininkų tėvams skirti pranešimai. Šiandien antroje dienos pusėje vyksiančioje vadinamojoje tėvų programoje bus kalbama apie tėvų ir trenerių tarpusavio santykius, jaunųjų sportininkų motyvavimą, tėvų vaidmenį ugdymo procese ir tinkamo balanso tarp sporto, mokslų ir gyvenimo paieškas.
Bene labiausiai intriguojanti antrosios konferencijos dienos dalis – geriausių Baltijos šalių tenisininkų diskusija apie tenisą šiame regione. Ketvirtadienį 14.45 val. diskusijai šia tema susės buvusi 15-a pasaulio raketė, 4-ių WTA turnyrų čempionė estė Kaia Kanepi, Latvijos teniso legenda, buvusi 10-oji pasaulio raketė ir 6-ių ATP titulų savininkas Ernest Gulbis ir tarp penkiasdešimties geriausių pasaulio tenisininkų buvęs lietuvis Ričardas Berankis.
Pasaulinę trenerių konferenciją Vilniuje organizuoja ITF ir Lietuvos teniso sąjunga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!