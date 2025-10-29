Adomaičio vadovaujama „Alvark“ iškovojo šeštą pergalę iš eilės

Šįkart lietuviškasis Japonijos klubas išvykoje per pratęsimą 98:94 (21:23, 30:28, 24:25, 14:13, 9:5) nugalėjo Čibos „Altiri“ (4/6).
Tai buvo jau šešta paeiliui „Alvark“ pergalė Japonijos lygos paeiliui ir septinta apskritai.
Nugalėtojams Kai Toewsas pelnė 21 tašką, Sebastianas Saizas – 17 (12 atk. kam.). Marcusas Fosteris įmetė 11 taškų, Brandonas Daviesas – 10.
Šeimininkams Dererkas Pardonas sumetė 23 taškus.
