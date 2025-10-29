Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Adomaičio vadovaujama „Alvark“ iškovojo šeštą pergalę iš eilės

2025-10-29 14:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-29 14:41

Sunkiai sezoną pradėjusi Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ (6/4) tampa sunkiai sustabdoma jėga Japonijos lygoje.

D.Adomaitis vėl šventė pergalę

Sunkiai sezoną pradėjusi Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ (6/4) tampa sunkiai sustabdoma jėga Japonijos lygoje.

0

Šįkart lietuviškasis Japonijos klubas išvykoje per pratęsimą 98:94 (21:23, 30:28, 24:25, 14:13, 9:5) nugalėjo Čibos „Altiri“ (4/6).

Tai buvo jau šešta paeiliui „Alvark“ pergalė Japonijos lygos paeiliui ir septinta apskritai.

Nugalėtojams Kai Toewsas pelnė 21 tašką, Sebastianas Saizas – 17 (12 atk. kam.). Marcusas Fosteris įmetė 11 taškų, Brandonas Daviesas – 10.

Šeimininkams Dererkas Pardonas sumetė 23 taškus.

