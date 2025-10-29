Laima Vladson užtikrintai pradėjo moterų teniso turnyrą Taškente – sutriuškino Aglają Fedorovą

L. Vladson nesuteikė oponentei nė vieno „break pointo“, o pati laimėjo 6 varžovės padavimų serijas.
Lietuvei už pergalę atiteko 1 WTA vienetų reitingo taškas ir 294 JAV doleriai. Aštuntfinalyje L. Vladson lauks nuo kvalifikacijos startavusi 17-metė kazachė Albina Kakenova (ITF jaunių-205).
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!