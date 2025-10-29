Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Laima Vladson užtikrintai pradėjo moterų teniso turnyrą Taškente – sutriuškino Aglają Fedorovą

2025-10-29 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-29 13:02

Taškente (Uzbekistanas) vykstančiame ITF serijos moterų teniso turnyre trečiadienį 18-metė Laima Vladson (WTA-964, ITF jaunių-11) startavo triuškinančia pergale 6:1, 6:0 prieš neutralią atletę Aglają Fedorovą (WTA-1257). Mačas truko vos 54 minutes.

Laima Vladson | „Stop“ kadras

0

L. Vladson nesuteikė oponentei nė vieno „break pointo“, o pati laimėjo 6 varžovės padavimų serijas.

Lietuvei už pergalę atiteko 1 WTA vienetų reitingo taškas ir 294 JAV doleriai. Aštuntfinalyje L. Vladson lauks nuo kvalifikacijos startavusi 17-metė kazachė Albina Kakenova (ITF jaunių-205).

ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

