Po gimdymo – atgal į teniso elitą: Benčič triumfavo WTA 500 turnyro finale

2025-10-26 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-26 12:38

Tokijuje (Japonija) vykusiame WTA 500 serijos „Toray Pan Pacific Open Tennis“ moterų teniso turnyre triumfavo šveicarė Belinda Benčič (WTA-13), kuri sekmadienį finale per 1 valandą 21 minutę 6:2, 6:3 nugalėjo čekę Lindą Noskovą (WTA-17). Šios tenisininkės viena prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Belinda Benčič | Scanpix nuotr.

L. Noskova jau pirmajame finalo geime turėjo 3 „break pointus“, bet visus juos pralaimėjo. Per likusią seto dalį „break pointus“ kūrėsi tik šveicarė. Ketvirtajame geime L. Noskova dar atsilaikė, bet šeštajame ir aštuntajame pralaimėjo savo padavimų serijas.

Antrajame sete čekė toliau švaistė savo progas: penktajame geime L. Noskova nerealizavo net 5 „break pointų“, o septintajame – dar vieno. B. Benčič savo šanso sulaukė aštuntajame geime, pirmu bandymu laimėjo „break pointą“ ir vėliau persvaros neišbarstė, nors buvo per tašką nuo pralaimėto devintojo geimo.

L. Noskova mačą baigė iššvaisčiusi visus 10 „break pointų“.

B. Benčič prieš 4 metus būtent Tokijuje iškovojo olimpinį auksą. 2024 m. šveicarė sustabdė karjerą, pagimdė dukrelę Bellą ir labai greitai sugrįžo į teniso elitą.

28-erių šveicarė laimėjo 10-ą WTA turo vienetų turnyrą per karjerą. Jai atiteko 500 reitingo taškų bei 164 tūkst. JAV dolerių. B. Benčič reitinge pakils į 11-ą poziciją.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

