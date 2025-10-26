„Pro X Padel“ turnyre – žvaigždžių mačai ir į A divizioną žengiantis ispanas

Finalo baigčiai įtakos turėjo trauma
G. Pratas ir A. L. Stražnickas B+ grupės finale po atkaklios kovos 6:4, 3:6, 6:3 nugalėjo Ievą Čeilutkaitę bei Adamą Veliamovičių. Pastarieji geriau pradėjo trečią setą, pirmavo, bet vėliau I. Čeilutkaitei pradėjo traukti kojų raumenis, varžovai tuo pasinaudojo, atitrūko ir nugalėjo.
B+ grupės varžybas laimėję G. Pratas ir A. L. Stražnickas įgijo teisę gruodžio 12 dieną žaisti A divizione.
„Būk atsargus, A divizione. Mes pakylame, – juokėsi „Vilnius Padel“ treneriu dirbantis G. Pratas. – Jei rimtai, tai buvo nuostabu, labai smagus turnyras. Esu patenkintas.“
A. L. Stražnickui šiuo metu 16 metų. Vaikinas padelį pradėjo žaisti prieš ketverius metus, iki tol lankė stalo teniso treniruotes.
„Mano partneris šiandien mums padėjo nugalėti, – komandos draugą gyrė Adomas Liutauras. – Tikslai A lygoje – kautis su stipresniais žaidėjais, pakelti savo lygį, įgauti patirties.“
B+ finalą pralaimėję I. Čeilutkaitė ir A. Veliamovičius dar vieną progą patekti į A divizioną turės mėgėjų varžybose gruodžio 13 dieną.
„Šiandien trečiame sete trauma sutrukdė tęsti mačą, o Adamui vienam nepavyko mūsų ištempti“, – po finalo sakė I. Čeilutkaitė.
Jai antrinęs A. Veliamovičius po mačo gyrė ir „Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, organizaciją: „Viskas super, labai aukštas lygis. 10 balų iš 10.“
Divizionuose išsidalijo prizines vietas
B grupėje triumfavo Tomas Jozonis ir Vykintas Lučiūnas. Jie finale 7:6, 6:4 pranoko Ramūną Dargužą bei Dominiką Jančį.
T. Jozonis su V. Lučiūnu B grupės nugalėtojų vardą žada gintis ir kituose etapuose.
„Šiandien buvo kova su savimi, bet trečiame mače pramušėme, finale pagaliau pavyko atsipalaiduoti“, – įspūdžiais dalijosi V. Lučiūnas.
„Nesame profesionalai, tad tai normalu. Man atrodo, visi mėgėjai su tuo susiduria“, – pridėjo T. Jozonis.
B- įskaitoje pergale džiaugėsi Edgaras Kazokaitis ir Donatas Tarulis. Jie finale 5:7, 7:6, 10:1 palaužė Deivydą Mačianską bei Martyną Vitkauską.
Pasak D. Tarulio, įtemptus mačus komandai padėjo laimėti tvirta psichologija.
„Lengva nebuvo, – padelio partnerį papildė E. Kazokaitis. – Varžovai geri, stiprūs. Ypač finale. Vis dėlto laimėjome, laukiame kitų mačų. Smagu, kad pagaliau atsirado rimtas turnyras, kuris tęsis ir toliau.“
C+ grupėje geriausi buvo Giedrius Jucevičius ir Danielis Tsomikas. Šis dvejetas finale įrodė pranašumą prieš Paulių Lukšį bei Ugnių Zirlį – 6:1, 6:1.
„Geros nuotaikos. Pergalę lėmė komandinis žaidimas – kalbėjomės tarpusavy, stengiamės, išpildėme tai, ką norėjome. Ačiū organizatoriams už nuostabią idėją“, – sakė D. Tsomikas.
„Turnyras buvo fantastinis. Aplinka, atmosfera, viskas labai gerai“, – pridėjo G. Jucevičius.
Moterų C / C- divizione nugalėjo Brigita Gailiūnaitė ir Ringailė Paliušė. Jos finale 6:1, 6:2 nepaliko vilčių Paulinai Adamavičei ir Kamilei Šiumbrytei.
R. Paliušės teigimu, ji ir B. Gailiūnaitė padelį žaidžia porą kartų per savaitę, bet šįkart koją kišo ankstyvi mačai.
„Iš pradžių sunku, bet vėliau įsivažiavome ir buvo visai neblogai“, – komandos draugei antrino R. Paliušė.
Mix C+ divizione ant aukščiausio apdovanojimų pakylos laiptelio lipo Ugnė Benkunskaitė su Dominykas Kibildis. Jie 2:6, 7:6, 10:3 ištraukė pergalę prieš svečius iš Latvijos Ievą Strelniecę ir Janį Strelnieką.
„Varžovai sakė, kad turėjo savo strategiją, bet Ugnė jos išpildyti neleido“, – juokėsi D. Kibildis.
Pasak U. Benkunskaitės, pora padelį žaidžia porą kartų per savaitę. „Traukia bendruomenė, draugai, gera atmosfera“, – sakė Ugnė.
Mix C įskaitoje pergalę iškovojo Laura Bimbirytė ir Laurynas Pilkauskas. Šis dvejetas finale įveikė Ieva Gel bei Beną Sodaitį.
„Pradžioje labai sunkiai sekėsi, bet įsivažiavome, apšilome ir pradėjome judėti“, – pasakojo L. Pilkauskas.
„Šiandien man labai patiko – labai gera nuotaika, labai geras klimatas, – sakė L. Bimbirytė. – Vakar žiūrėjome, kaip žaidžia A lyga, išvis buvo nerealu.“
„Nesu matęs, kad kas nors taip gerai žaistų“, – juokėsi Laurynas.
„Mostų“ kortuose – sporto ir pramogų pasaulio žvaigždės
Šeštadienį „Mostų“ kortuose buvo galima išvysti ir puikiai visuomenei pažįstamų veidų.
Moterų C / C- divizione varžėsi nuomonės formuotoja Gabrielė Kudirkaitė.
„Sekėsi labai blogai, – po paskutinio savo mačo vertino G. Kudirkaitė. – Šią savaitę padelį žaidžiau penkis kartus. Jaučiu, kad tai ir galėjo pakišti koją, nes labai pavargau. Tai buvo pirmas mano turnyras, bet pačios varžybos labai smagios. Dalyvausiu ir toliau, bet jau po daugiau treniruočių su treneriu.“
B+ grupėje greta apdovanojimų pakylos liko buvęs Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Darius Maskoliūnas. Jo ir Jauniaus Lauryno dvejetas mažajame finale 2:6, 6:7 pralaimėjo Arnoldui bei Tonetui Domeikoms.
„Esu jau per senas žaisti keturis mačus, nebegaliu, – iš karto po mačo sakė 54-erių D. Maskoliūnas. – Smagiai pažaidėme, labai ačiū partneriui. Nedaug trūko, galėjome kovoti dėl trečios vietos.“
Mix C+ grupėje antrą vietą su žmona I. Strelniece užėmęs buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas, latvis J. Strelniekas liko patenkintas savo komandos pasirodymu: „Finalas buvo geras, intensyvus. Mėgavomės. Pralaimėjome, bet tai buvo geras mačas.“
Vienu emocingiausių turnyro dalyvių buvo sporto žurnalistas Tomas Langvinis. Jis Mix C+ grupėje žaidė kartu su buvusiam krepšininke Aušra Bimbaite.
„Aš bandau su tuo kovoti, bet man, deja, nepavyksta, – apie emocijas sakė T. Langvinis. – Ir dar kai Aušra taip stengiasi ir jai viskas puikiai pavyksta, o man nepavyksta, tada pyktis būna dvigubas. Šiaip būnu ramesnis, bet kai partneris stiprus, o aš nelabai, tada pykstu.“
„Tomas perdeda, – įsiterpė A. Bimbaitė. – Sekėsi puikiai, patiko. Tikiuosi, kad kitą turnyrą sužaisime geriau.“
Antras „Pro X Padel“ turnyrų serijos, kurią remia „Casino Admiral“, etapas bus surengtas gruodžio 12–13 dienomis.
Visų divizionų prizininkai
Bendras B+
1. Guillermo Prat ir Adomas Liutauras Stražnickas
2. Ieva Čeilutkaitė ir Adam Veliamovič
3. Arnoldas Domeika ir Tonetas Domeika
Bendras B
1. Tomas Jozonis ir Vykintas Lučiūnas
2. Ramūnas Dargužas ir Dominik Jančis
3. Tautvydas Mikolaitis ir Gvidas Motuzas
Bendras B-
1. Edgaras Kazokaitis ir Donatas Tarulis
2. Deivydas Mačianskas ir Martynas Vitkauskas
3. Gedmintas Briedis ir Eimantas Gajauskas
Bendras C+
1. Giedrius Jucevičius ir Daniel Tsomik
2. Paulius Lukšys ir Ugnius Zirlys
3. Gelmis Ramaneckas ir Miglius Veršekys
Moterų C / C-
1. Brigita Gailiūnaitė ir Ringailė Paliušė
2. Paulina Adamavičė ir Kamilė Šiumbrytė
3. Gintarė Maslinskė ir Aušrinė Mincienė
Mix C+
1. Ugnė Benkunskaitė ir Dominykas Kibildis
2. Ieva Strelniece ir Janis Strelnieks
3. Lina Lukoševičiūtė ir Mikalojus Ramanauskas
Mix C
1. Laura Bimbirytė ir Laurynas Pilkauskas
2. Ieva Gel ir Benas Sodaitis
3. Beata Sokolova ir Pavel Sokolovas
