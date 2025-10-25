Užteko bilieto į „WTA Finals“: Rybakina žaisti pusfinalyje nepanoro

Kazachstano atstovė po pergalės ketvirtfinalyje užsitikrino vietą „WTA Finals“ turnyre, o žaisti pusfinalio prieš čekę Lindą Noskovą (WTA-17) nebenorėjo. E. Rybakina savo sprendimą aiškino nugaros skausmais.
„Labai atsiprašau dėl to, kad šiandien žaisti negalėsiu. Visą savaitę turiu problemų su nugara ir negaliu parodyti 100 proc. savo galimybių. Apgailestauju, kad fanai šiandien manęs nepamatys, bet aš tikiuosi su jumis susitikti čia kitąmet“, – teigė E. Rybakina.
Elena Rybakina has withdrawn from Tokyo.
Wishing you a speedy recovery, @lenarybakina! ❤️🩹#TorayPPO pic.twitter.com/bfukuZBI6eREKLAMA— wta (@WTA) October 25, 2025
Kitas pusfinalis vyko pagal planą. Ten Tokijo olimpinė čempionė šveicarė Belinda Benčič (WTA-13) per 2 valandas 14 minučių 7:6 (7:5), 3:6, 6:2 įveikė buvusią 4-ąją pasaulio raketę amerikietę Sofią Kenin (WTA-25).
Šveicarė pirmojo seto pratęsime panaikino 2 taškų deficitą (2:4, 6:4), o vėliau antru bandymu realizavo „set pointą“. Antrojo seto pradžioje tenisininkės švaistė „break pointus“, vėliau apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o lemiamas lūžis įvyko šeštajame geime, kai S. Kenin realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį sykį persvaros neišbarstė.
Lemiamą setą B. Benčič žaidė labai užtikrintai – laimėjo dvi varžovės padavimų serijas ir nesuteikė S. Kenin „break pointų“.
WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro beveik 1,065 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!