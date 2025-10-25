Laima Vladson ITF turnyro Taškente pusfinalyje nusileido aukščiau reitinguotai varžovei

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Septintajame geime D. Chomucianskaja realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą persvaros neišbarstė.
Antrajame sete D. Chomucianskaja taip pat pirmoji realizavo „break pointą“, bet L. Vladson jau kitame geime panaikino deficitą. Devintajame geime lietuvė gelbėjosi neutralizuodama „break pointą“, o dešimtajame po varžovės dvigubos klaidos susikūrė antrą „set pointą“ ir nesuklydo.
Trečiajame sete L. Vladson nesisekė. Lietuvė atsiliko 0:4, nerealizavo visų 3 „break pointų“ ir intrigos neatgaivino.
L. Vladson pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Lietuvė turėtų pakilti į WTA reitingo 900-uką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Taškente prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!