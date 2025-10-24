Iveta Dapkutė su porininke pusfinalyje nusileido varžovėms ir pasitraukė iš turnyro

Pirmo seto pradžioje tenisininkės laimėjo po 2 varžovių padavimų serijas. Vėliau V. Paganetti su A. Tubello pagerino žaidimą savo padavimų metu, o I. Dapkutė su A. L. Puiac pralaimėjo visas savo padavimų serijas.
Tenisininkės laimėtomis varžovių padavimų serijomis apsikeitė ir antrojo seto pradžioje. Trečiajame geime lietuvė su porininke nerealizavo dviejų „break pointų“, o ketvirtajame pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau varžovės ramiai artėjo prie pergalės, kol galiausiai I. Dapkutė su A. L. Puiac atsisakė tęsti mačą.
Lietuvė su porininke pelnė 459 JAV dolerius bei po 14 WTA dvejetų reitingo taškų.
Vienetų kvalifikacijos 32-ejų I. Dapkutei (WTA-777) įveikti nepavyko. Lietuvė pirmajame rate varžovės neturėjo, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape 2:6, 6:7 (7:9) krito prieš ispanę Martą Soriano Santiago (WTA-1251). Lietuvei atiteko 96,5 JAV dolerio.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
