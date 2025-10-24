Vilniaus „Žalgirio“ situacija prastėja: milijoninė skola ir įtampa tarp dalininkų stabdo naujų investicijų paieškas

Penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje dalyvavo M. Kasperūnas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas ir visuomenininkas Andrius Tapinas, pastaruoju metu aktyviai prisidedantis prie „Žalgirio“ bandymų išspręsti problemas.
Pasak M. Kasperūno, klubas iki metų pabaigos turi apie 900 tūkst. eurų įsipareigojimų, o jų padengimui būtina pritraukti naują investuotoją. Vienas iš galimų kandidatų – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, tačiau jo prisijungimui reikalingas daugumos dalininkų sutikimas, kurio šiuo metu nėra.
„Kai tapau direktoriumi, sąskaitoje buvo tik keliolika tūkstančių eurų, o įsipareigojimų – virš milijono. Vėliau išlindo dar papildomų skolų, tad bendra suma iki metų pabaigos išaugo iki 1,5 mln. eurų“, – situaciją apibūdino M. Kasperūnas.
Pasak jo, klubas kartu su sirgalių bendruomene „Pietų IV“ ir „Žaliai baltu Vilniumi“ pradėjo skolintis pinigų iki 2027-ųjų bei ieškojo verslo paramos. Iš bendruomenės surinkta daugiau nei 400 tūkst. eurų, dar tiek pat gauta iš rėmėjų ir Lietuvos futbolo federacijos. Vis dėlto vis dar trūksta apie 900 tūkst. eurų.
Padėtį dar labiau apsunkino ketvirtadienį A. Tapino paskelbta informacija, jog buvusi klubo direktorė Vilma Venslovaitienė kartu su dalininku Mindaugu Nikoličiumi siekia parduoti savo dalis. Esą T. Burgaila buvo pateikęs rimtą finansinį pasiūlymą, tačiau jis buvo atmestas. Dėl pasirašytos konfidencialumo sutarties daugiau detalių kol kas neatskleidžiama.
„Ši problema kartojasi kasmet. Norime strateginių pokyčių – į klubą nori ateiti nauji investuotojai, tačiau tam reikia visų dalininkų pritarimo. Deja, kai kurie jų tiesiog pasyvūs“, – sakė direktorius.
Lapkričio 17-ąją vyks neeilinis visuotinis dalininkų susirinkimas, kuriame bus svarstoma išplėsti dalininkų sudėtį, keisti klubo įstatus, atlikti auditą ir aptarti stadiono nuomos klausimus.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas pabrėžė, kad miesto savivaldybė yra mažasis klubo dalininkas, tačiau didžiausias finansuotojas.
„Situacija katastrofiška. Jei dalininkai toliau blokuos investuotojo atėjimą, klubas gali žlugti. Savivaldybė negali tapti draudimo kompanija, kuri už visus taiso klaidas. Dabar kamuolys – dalininkų rankose“, – sakė meras.
Kol kas žaidėjų atlyginimai nevėluoja ir „Žalgiris“ viliasi sėkmingai užbaigti sezoną. Tačiau M. Kasperūnas pripažįsta – jei dėl strateginių sprendimų su dalininkais nepavyks susitarti bei jis nesulauks palaikymo jis gali trauktis iš pareigų.
