LSFL ketvirtame ture – svečiuose iškovotos KU ir VU pergalės

Spalio 21 ir 22 dieną praūžė čempionato 4-asis turas. Jo metu rezultatyvias pergales išvykose pelnė KU, VU, o namie laimėjo LSU komanda.
Vytauto Didžiojo universitetas 2:4 Klaipėdos universitetas
Nugalėtojų titulą ginantys klaipėdiečiai gana sėkmingai pradėjo rungtynes Akademijoje. Jau per pirmąjį kėlinį įvarčius pelnė Ignas Paulius (20 min.) ir Adrijus Putvinas (33 min.). Aikštės šeimininkės VDU ekipos situacija dar labiau komplikavosi po Beno Valiulio įvarčio į savus vartus (55 min.).
Nepaisant šių aplinkybių, VDU turėjo valios ir jėgų „sugrįžti“ į rungtynes. Skirtumą sušvelnino Martynas Samoška (67 min.) ir Reinas Batutis (79 min.). Klaipėdiečiams pavyko sumažinti įtampą tik susitikimo pabaigoje, kai pasižymėjo Adrijus Putvinas (88 min.).
Vilnius TECH 1:5 Vilniaus universitetas
Mykolo Biržiškos stadionas antradienį pirmąkart priėmė LSFL varžybas – sostinės studentų derbį. Nors Vilnius TECH buvo susitikimo šeimininkai, tačiau aikštėje žaidybinę iniciatyvą demonstravo VU atstovai, kurie įmušė penkis įvarčius iš eilės.
Per pirmą kėlinį taiklius smūgius atliko Giedrius Onuškevičius (7 min.), Karolis Šutovičius (25 min.), Ernandas Adomavičius (36 min.), o paskiau dublį atliko Povilas Kalimavičius (62 ir 72 min.). Vilnius TECH ekipos paguodos įvarčio autoriumi tapo Jurgis Stankevičius (82 min.).
Lietuvos sporto universitetas 1:0 Kauno technologijos universitetas
Atkakliausi šio turo dvikova trečiadienį įvyko Kaune, kur žiūrovai išvydo tik vieną įvartį. Tris taškus aikštės šeimininkui LSU suteikė portugalas Ricardo Manuelis Costa Faria, pasiuntęs kamuolį į vartus 81 minutę. LSU pasinaudojo proga įsitvirtinti trečioje lygos vietoje.
Penktojo turo anonsas
Spalio 28 d. 20.00 val. KU – VDU. Rungtynės vyks Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštėje.
Spalio 28 d. 20.00 val. VDU – KTU. Rungtynės vyks VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centro stadione.
Spalio 28 d. 20:20 val. Vilnius TECH – LSU. Rungtynės vyks Vilniaus Mykolo Biržiškos stadione.
