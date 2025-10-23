Lietuvos kapitonė prieš Baltijos taurės startą: „Tai bus naujas lapas ir naujos rungtynės“

Turnyro pusfinalyje lietuvės penktadienį nuo 18 valandos žais su Farerų Salų komanda. Įėjimas į rungtynes nemokamas, tiesiogiai rungtynes rodys LRT PLIUS kanalas.
Kitame pusfinalyje nuo 13 valandos žais Estijos ir Latvijos komandos, patekimas į tą dvikovą irgi bus nemokamas.
Prieš varžybų startą rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė tikino, jog komanda pagalvoja apie galimybę laimėti taurę, tačiau iš pradžių žvelgia į penktadienį laukiantį barjerą.
„Realios galimybės visada yra, norime laimėti Baltijos taurę, bet turime žiūrėti nuo rungtynių iki rungtynių. Pirmas varžovas yra Farerų Salos, turime laimėti tas rungtynes ir tik tada žiūrėti toliau, tad pirmas pasiruošimas yra penktadieniui“, – kalbėjo ji.
Ji taip pat pasidalino mintimis apie tai, kokie svarbiausi akcentai bus dedami prieš laukiančias rungtynes.
„Akcentuosime komandos susižaidimą, nes paskutinį kartą buvome susirinkusios dar birželio mėnesį, tai praėjo nemažas laiko tarpas. Kai kurios žaidėjos jau yra sezono finiše, kai kurių sezonas tik prasideda, bet visos yra sveikos, tai manau, kad akcentuosime tą intensyvumą ir būsimų varžovių silpnų vietų išnaudojimą“, – atviravo rinktinės senbuvė.
Lietuva ir Farerų Salos praėjusiais metais žaidė Baltijos taurės rungtynėse dėl trečios vietos, tada lietuvės turėjo pripažinti varžovių persvarą.
„Su treneriais analizuosime, kas nuo to laiko pas varžoves pasikeitė, bet iš tiesų jų futbolas iš esmės neturi labai didelio pokyčio, kaip ir mūsų, bet tai yra sportas. Praėjusiais metais sužaidėme gana prastai, bet tai lėmė mūsų minimalios klaidos rungtynėse su Estija, kai pralaimėjome, turėjome žaisti su Farerų Salomis ir sugriuvome, o dabar naujas lapas, naujos rungtynės, esame nusiteikusios kovingai ir išpildžius trenerių užduotis tikrai galime pasiekti teigiamą rezultatą“, – ryžtingai pasakojo M. Liužinaitė.
Pabaigoje ji taip pat reziumavo ir savo pačios sezoną Lietuvos moterų A lygoje.
„Pačios sezonas buvo neblogas, mūsų komandos vieta jau kaip ir aiški. Sezonas buvo be traumų, tikiuosi, taip išliks ir toliau. Žinoma, mums Lietuvoje liko pora rungtynių, užsienyje žaidžiančioms žaidėjoms sezonas dar tik prasideda, tad visoms linkiu išvengti traumų ir sužaisti vienas geriausių savo rungtynių būtent šioje stovykloje“, – sakė kapitonė.
