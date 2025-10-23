Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Rimantė Jonušaitė pasitinka Baltijos taurę: „Norime parodyti, kad praėjusių metų rungtynės buvo nesusipratimas“

2025-10-23 09:23
2025-10-23 09:23

Moterų rinktinė jau penktadienį pradės pasirodymą Baltijos taurės turnyre, o čia įvarčiais pasižymėti tikėsis ir Lietuvos atakų lyderė Rimantė Jonušaitė.

Rimantė Jonušaitė | Elvio Žaldario nuotr.

Moterų rinktinė jau penktadienį pradės pasirodymą Baltijos taurės turnyre, o čia įvarčiais pasižymėti tikėsis ir Lietuvos atakų lyderė Rimantė Jonušaitė.

0

Primename, kad turnyro pusfinalyje lietuvės jau penktadienį susitiks su Farerų Salų komanda. Susitikimas Raudondvario stadione startuos 18 valandą, įėjimas į dvikovą bus nemokamas, tiesioginė transliacija bus pasiekiama LRT PLIUS kanalu.

Šioje stovykloje atrakinti varžovių vartus sieks ir Lietuvos rinktinės atakų lyderė Rimantė Jonušaitė. Ji su Briuselio „Anderlecht“ sėkmingai pradėjo sezoną, pasižymėjo ir keliais įvarčiais, tad į stovyklą atvyko būdama optimalios formos.

„Kol kas sezonas sekasi labai gerai, mums dar tik sezono pradžia. Bet pagal rezultatus, pagal individualią patirtį vertinčiau tikrai gerai“, – kalbėjo puolėja.

Ji taip pat išskyrė akcentus, kurie bus svarbiausi artėjančioje dvikovoje.

„Svarbiausi dalykai, ataka, gynyba, kaip sugrįžti į gynybą praradus kamuolį. Laiko nėra daug, bandysime akcentuoti svarbiausius dalykus ir eisime žaisti“, – dėstė futbolininkė.

Ji pasidalino ir atsiminimais iš komandų tarpusavio rungtynių praėjusiais metais, kai Baltijos taurės akistatoje dėl trečios vietos teko pripažinti jų pranašumą

„Praeitais metais su jomis žaidėme Rygoje, prisiminimai tikrai nėra geriausi, norime joms atsirevanšuoti, laimėti ir parodyti, kad tos rungtynės buvo tik klaida ir nesusipratimas iš mūsų pusės. Eisime, žaisime ir rodysime, kad esame vertos daugiau“, – mintimis dalinosi futbolininkė.

R. Jonušaitės teigimu, tinkamai išpildžius trenerių žaidybinį planą, Baltijos taurė gali likti Lietuvoje.

„Vertiname galimybes gerai, jei tinkamai nusiteiksime, nedarysime kvailų klaidų, susikoncentruosime į pergalę ir atsakomybę laimėti, manau, kad tinkamą rezultatą ir pasieksime“, – vylėsi futbolininkė.

