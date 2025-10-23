Lietuvos U-16 futbolo rinktinė antrąkart su latviais sužaidė lygiosiomis

Šį kartą susitikimas baigėsi lygiosiomis 2:2 (1:1). Priminsime, kad pirmoji dvikova, vykusi pirmadienį, irgi finišavo lygiosiomis 1:1.
Trečiadienio rungtynės sėkmingiau prasidėjo svečiams, mat nesužaidus nė dešimties minučių jie po tikslaus smūgio išsiveržė į priekį.
Visgi lietuviai nesutriko, pradėjo ieškoti savo progų prie varžovų vartų ir kėliniui priartėjus prie pabaigos rezultatą išlygino Gediminas Rokanskis.
Po pertraukos abiejų rinktinių treneriai pradėjo atlikinėti keitimus, o antrame kėlinyje vėl krito du įvarčiai. Pirma lietuvių gretose tiksliai smūgiavo Gvidas Valatkevičius, o likus žaisti kiek daugiau nei 10 minučių latviai rezultatą išlygino.
Vaikinų U16 rinktinių kontrolinių rungtynės
Lietuva – Latvija 2:2 (1:1);
LFF Kauno treniruočių centro stadionas;
Įvarčiai: 40 min. Gediminas Rokanskis, 62 min. Gvidas Valatkevičius (Lietuva); 7 min. Miks Siliņš, 78 min. Olivers Jēkabs Ozoliņš (Latvija)
Įspėti: 23 min. Matas Mirončikas (Lietuva); 60 min. Henrijs Deivids Andris Holtoms (Latvija)
Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Augustas Ruginis (79 min. Nikita Mendus), Vakaris Sungaila, Arėjas Milkintis (63 min. Vakaris Kernagys), Rokas Paulauskas (79 min. Džiugas Vyšniauskas), Gvidas Valatkevičius, Jonas Pocevičius (59 min. Lukas Korvel), Jokūbas Žalnieriukynas (59 min. Bartas Elzbergas), Džiugas Varkulevičius, Ąžuolas Varnauskas (63 min. Aistis Paškevičius), Gediminas Rokanskis (46 min. Kajus Kulevas), Matas Mirončikas (46 min. Eligijus Merliūnas).
Atsargoje: Emilis Starkus, Vilius Dovidėnas, Artiom Novikas.
