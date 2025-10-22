Kalendorius
Lietuva

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė atrankos turnyro starte pralaimėjo vengrėms

2025-10-22 16:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 16:05

Lietuvos merginų iki 19 metų rinktinė antradienį pradėjo pasirodymą Čekijoje vykstančiame Europos čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos WU-19 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Pirmose rungtynėse Karolio Jasaičio auklėtinės 0:5 (0:4) nusileido Vengrijos bendraamžėms. Mūsiškių taip pat laukia susitikimai su šeimininkėmis čekėmis bei Moldovos rinktine.

Priminsime, kad komandos tarpusavyje sužais po sykį, daugiausiai taškų surinkusi komanda iškovos kelialapį į A divizioną ir kitą pavasarį pratęs kovą dėl patekimo į pagrindinį čempionato etapą, kuris kitų metų vasarą vyks Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Antradienio rungtynės lietuvėms prasidėjo nelengvai, mat jau sužaidus kiek daugiau nei dešimt minučių Vengrijos rinktinė po tikslaus smūgio išsiveržė į priekį.

Dar po keliolikos minučių į lietuvių vartus po apmaudaus rikošeto krito ir antras įvartis, tad mūsiškių deficitas išaugo iki 0:2. Prieš pat pertrauką teko traukti kamuolį iš tinklo dar dukart, tad prieš antrą rungtynių pusę mūsiškių padėtis tapo nepavydėtina.

Antram kėliniui įpusėjus į Lietuvos rinktinės vartus buvo skirtas baudinys, varžovės jį realizavo ir dar labiau padidino savo persvarą.

Per likusį laiką situacija bei rezultatas nepasikeitė ir Vengrijos rinktinė iškovojo užtikrintą pergalę.

Europos merginų U19 čempionato atrankos statistika

Lietuva – Vengrija 0:5 (0:4);

Blšanų FK „Chmel“ stadionas; teisėja – Katarzyna Lisiecka-Sęk (Lenkija);

Įvarčiai: 12 min. ir 68 min. (11m.) Petra Gégény, 28 min. Victoria Vinals, 37 min. Melissza Szabó, 44 min. Bori Turi (Vengrija);

Įspėta: 43 min. Victoria Vinals, 90+1 min. Gréta Banfi (Vengrija);

Lietuvos rinktinės startinė sudėtis: Ema Daujotė, Ugnė Jonelytė (79 min. Elzė Kiškūnaitė), Agata Marija Kairytė (78 min. Emilija Grauslytė), Elena Ostrauskaitė, Austėja Jokubaitytė, Justina Blaževičiūtė, Aivė Andriuškevičiūtė (46 min. Patricija Penkauskaitė), Estela Tamošauskaitė, Marta Lipnickaitė (68 min. Miglė Grauslytė), Laura Grucytė (68 min. Austėja Pocevičiūtė), Jotvilė Šapaitė.

Atsargoje: Karina Galdikaitė, Julija Melaikytė, Augustė Augėnaitė.

Likęs rinktinės tvarkaraštis:

Spalio 24 diena (penktadienis)

18.00 val. Čekija – Lietuva

Spalio 27 diena (pirmadienis)

15.00 val. Moldova – Lietuva

Į viršų