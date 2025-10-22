Opelka Bazelyje nugalėjo 41 cm žemesnį varžovą, burtai Čiličiui ir Goffinui iškrėtė pokštą

Teniso milžinas amerikietis Reilly Opelka (ATP-62) per 72 minutes nugalėjo vieną žemiausių ATP pasaulio turo žaidėjų argentinietį Sebastianą Baezą (ATP-43). R. Opelka yra net 41 cm aukštesnis už varžovą (211 cm prieš 170 cm).
Amerikietis atliko 19 neatremiamų padavimų (varžovas – 0), o po pirmųjų savo padavimų laimėjo 86 proc. įžaistų kamuoliukų (varžovas – 69 proc.).
Į keistą situaciją Bazelyje pateko du veteranai – kroatas Marinas Čiličius (ATP-89) ir belgas Davidas Goffinas (ATP-104). Kvalifikacijoje M. Čiličius 6:1, 7:6 (7:4) nugalėjo D. Goffiną ir pateko į pagrindinį etapą. Visgi, netrukus paaiškėjo, kad ir D. Goffinas žais pagrindiniame etape su „lucky loser“ statusu, nes keletas žaidėjų atsisakė startuoti turnyre. Tada pagrindinio etapo burtų traukimo ceremonija veteranams iškrėtė pokštą ir suvedė juos į porą jau pirmajame rate.
Antrasis mačas buvo atkaklesnis, bet M. Čiličius sugebėjo dar kartą įrodyti savo pranašumą – 7:6 (11:9), 7:5. D. Goffinas pirmojo seto pratęsime nerealizavo dviejų „set pointų“, o antrajame sete palūžo vienuoliktajame geime, kai „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją.
When you beat the same player twice in a week 💪— Tennis TV (@TennisTV) October 21, 2025
After playing in qualifying Marin Cilic once again gets the better of David Goffin, this time 7-6 7-5 as the 2016 Champ moves on#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/UUNS4jGBZh
Titulą gynęs prancūzas Giovanni Mpetshi Perricardas (ATP-33) jau pirmajame mače 6:7 (6:8), 3:6 nusileido Brazilijos talentui Joao Fonsecai (ATP-46).
Amerikietis Benas Sheltonas (ATP-6) sulaukė neįtikėtinos lenko Kamilio Majchrzako (ATP-70) klaidos ir išplėšė pergalę rezultatu 6:7 (2:7), 6:3, 7:6 (9:7). Lenkas trečiojo seto pratęsime iššvaistė du „match pointus“ (4:6, 6:6), iš kurių vieną – itin apmaudžiai suklysdamas smūgiuodamas iš oro.
Questa la volée sbagliata da Majchrzak sul match point contro #Shelton.
Io al posto suo stanotte non riuscirei a dormire. pic.twitter.com/CeMQlmpBVMREKLAMAREKLAMAREKLAMA— Edo (@edokuba_419) October 21, 2025
Į Bazelį atvyko ir 40-metis veteranas Stanas Wawrinka (ATP-158). Vietinis herojus startavo pergale 6:1, 7:6 (7:3) prieš serbą Miomirą Kecmanovičių (ATP-52).
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!