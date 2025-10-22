Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Meinardas Mikulėnas: „Keturi taškai – labai plona riba“

2025-10-22 11:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 11:55

„Riteriai“ A lygoje po nulinėmis lygiosiomis sužaistų rungtynių su „Sūduva“ iškovojo labai svarbią pergalę prieš „Hegelmann“ ir dar labiau nutolo nuo dešimtoje vietoje esančios „Dainavos“. Šiuo metu komandos atotrūkis siekia keturis taškus – tiek, kiek sezono pabaigoje gali lemti išlikimo rungtynes.

Meinardas Mikulėnas | fkriteriai.lt nuotr.

„Riteriai" A lygoje po nulinėmis lygiosiomis sužaistų rungtynių su „Sūduva" iškovojo labai svarbią pergalę prieš „Hegelmann" ir dar labiau nutolo nuo dešimtoje vietoje esančios „Dainavos". Šiuo metu komandos atotrūkis siekia keturis taškus – tiek, kiek sezono pabaigoje gali lemti išlikimo rungtynes.

0

Vienas svarbiausių šio mačo herojų – rezultatyviausias komandos žaidėjas Meinardas Mikulėnas, kuris po trijų mėnesių pertraukos vėl pasižymėjo įvarčiu. Puolėjo tikslus smūgis antrojo kėlinio pradžioje bei rezultatyvus perdavimas dvikovai besibaigiant komandai garantavo pergalę, o pačiam Meinardui – naudingiausio rungtynių žaidėjo statulėlę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įmuštas įvartis po ilgesnės pertraukos suteikė papildomo džiaugsmo ir pasitikėjimo. Standartinės situacijos ir užbaigimai yra tai, ką dažnai praktikuojame per treniruotes, todėl šis įvartis yra visos komandos darbo rezultatas“, – sakė Meinardas.

Viena iš priežasčių, kodėl „Riteriai“ pastaruoju metu atrodo stabiliau, – pagerėjusi gynyba. Komanda dvejas rungtynes iš eilės nepraleidžia nė vieno įvarčio – tokios serijos šį sezoną dar nebuvo.

„Mes labai atsakingai ruošiamės rungtynėms, ypatingą dėmesį skiriame gynybai. Klaidų analizavimas ir geros išvados, manau, lėmė tai, kad jau dvejas rungtynes iš eilės nepraleidžiame įvarčio“, – kalbėjo puolėjas.

Jau trečiadienį „Riterių“ laukia išvyka į Panevėžį – ketvirtasis tarpusavio susitikimas šiame sezone. Nors laiko pasiruošti nedaug, varžovas puikiai pažįstamas.

„Prieš Panevėžį daug laiko pasiruošti neturėsime, tačiau žaidžiame prieš juos jau ne pirmą kartą šiame sezone. Žinome, kad bus nelengva, ir esame pasiruošę atiduoti visas jėgas“, – teigė M. Mikulėnas.

Vis dėlto, artėjančiose rungtynėse puolėjas komandai nepadės. Susitikime su „Hegelmann“ jis užsidirbo ketvirtą geltoną kortelę ir dėl diskvalifikacijos privalės praleisti būsimą dvikovą.

„Paskutinės rungtynės prieš „Panevėžį“ buvo labai sunkios – sužaidėme prastai ir darėme daug klaidų. Tikiu, kad trečiadienį būsime visai kitokia komanda. Liūdna, kad negalėsiu padėti aikštėje“, – sakė futbolininkas.

Kalbėdamas apie situaciją turnyro lentelėje, Meinardas pabrėžia, kad keturi taškai nėra didelis pranašumas, o darbas toli gražu dar neužbaigtas.

„Puikiai suprantame, kad keturi taškai yra labai plona riba, todėl minčių apie atsipalaidavimą nėra ir būti negali“, – užbaigė puolėjas.

Rungtynių su „Panevėžiu“ pradžia – trečiadienį 19:00 val.

Į viršų