Denilsonas: „Pirmas įvartis su šiais marškinėliais – fantastiškas jausmas“

„Esu labai laimingas dėl savo pirmojo įvarčio su šiais marškinėliais. Fantastiškas jausmas – laukiau jo kurį laiką, bet jis atėjo pačiu tinkamiausiu metu, kai iškovojome pergalę. Buvo tobula“, – šypsodamasis kalbėjo Denilsonas.
Nors aikštėje jis atrodo ramus ir susikaupęs, pats futbolininkas pabrėžia, kad jam svarbiausia – mėgautis žaidimu.
„Man futbolas yra džiaugsmas ir laimė. Aikštėje stengiuosi atsipalaiduoti, išlaisvinti mintis ir tiesiog leisti savo meilei futbolui kalbėti už mane. Tai man visada teikia malonumą“, – sakė brazilas.
Įvartis prieš „Hegelmann“ buvo svarbus ne tik asmeniškai, bet ir visai komandai. Pergalė „Riterių“ persvarą turnyro lentelėje prieš „Dainavą“ išaugino iki keturių taškų.
„Tobulas jausmas – tai buvo svarbus įvartis man asmeniškai, bet dar svarbesnis komandai ir mūsų pergalei. Ši pergalė buvo labai reikšminga, ir man džiugu, kad galėjau prie jos prisidėti“, – teigė Denilsonas.
Atvykęs į Vilnių vasarą, puolėjas sako nesusidūręs su rimtais prisitaikymo sunkumais. Puolėjas Lietuvoje jau buvo žaidęs, tad kultūriniai skirtumai jam nebuvo naujiena. Vis tik, pasiekti geriausią sportinę formą reikėjo laiko.
„Asmeniškai neturėjau daug problemų prisitaikydamas – tai gera komanda, su kokybiškais žaidėjais. Buvau labai šiltai priimtas atvykęs, jaučiuosi laimingas būdamas šios grupės dalimi ir tikiuosi, kad kartu pasieksime visus sezono tikslus.
Kitos rungtynės yra labai svarbios – finalas, kaip ir visos likusios iki sezono pabaigos. Ruošiamės geriausiu įmanomu būdu, norime būti geros formos, pasitikintys savimi ir su teigiama nuotaika siekti pergalės.. kaip visada “, – pabrėžė Denilsonas.
Trečiadienį „Riteriai“ išvyks į Panevėžį, kur 19:00 val. susitiks su šio sezono LFF taurės laimėtoju.
