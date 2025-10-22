Tomas Ražanauskas prieš startą moterų Baltijos taurėje: „Daug priklausys nuo to, kaip mes nusiteiksime“

Jo pusfinalyje Lietuvos rinktinė penktadienį nuo 18 valandos žais su Farerų Salų komanda, įėjimas į rungtynes bus nemokamas.
Rinktinei pradėjus pasirengimą vyriausiasis treneris Tomas Ražanauskas kalbėjo apie tai, kad svarbiausia yra įveikti pirmąjį barjerą, o vėliau galima kalbėti apie didesnius tikslus.
„Kaip ir visada, tikslai yra laimėti šį turnyrą. Pirmos rungtynės laukia prieš Farerų Salų rinktinę, bandysime jas nugalėti ir tada patekti į finalą“, – kalbėjo treneris.
Jo teigimu, visų turnyro dalyvių lygis yra panašus, tad laimėti lengva nebus nė vienai komandai.
„Manau, visos dalyvės yra panašaus lygio, nieko nesinorėtų per daug išskirti. Baltijos regione daugiau žaidžiame tarpusavyje, geriau žinome vieni kitus. Manau, kad visos rinktinės atvyksta laimėti taurę, tai laukia tikrai įdomios visos rungtynės“, – akcentavo specialistas.
Itin svarbu, T. Ražanausko teigimu, bus teisingas ir tinkamas nusiteikimas prieš rungtynes.
„Visų komandų šansai yra lygūs, daug priklausys nuo to, kaip mes nusiteiksime. Visos šalys turi panašius šansus laimėti pirmą poziciją ir iškovoti taurę. Ne išimtis ir mūsų rinktinė, su tokiomis mintimis ir eisime į rungtynes“, – dėstė jis.
Kaip kalbėjo treneris, svarbiausias rinktinės branduolys yra čia, tad sudėtis bus pasirengusi kautis dėl pergalės.
„Daugiau mažiau visos svarbiausios žaidėjos yra čia, ką planavome iškviesti, gal trūksta keletos žaidėjų, bet tai yra normalus procesas, kai dėl traumų ar kitų priežasčių jos negalėjo atvykti, bet dauguma jų yra čia ir pasiruošusios rungtyniauti“, – pasakojo T. Ražanauskas.
