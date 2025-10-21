27-asis Pirmos lygos turas: sidabrinės lenktynės ir tituluotų veteranų įvarčiai

Superveteranai. Vilniaus rajono „TransINVEST“ kolektyvas jau atšventė lygos nugalėtojų titulus, bet čempioniško pagreičio neišjungia. Pirmos lygos 2025 m. sezono nugalėtojai 3:0 pranoko„Panevėžio“ B vienuolikę. Nepaisant Panevėžyje turėto žaidybinio pranašumo lyderiai ilgai negalėjo įmušti. Problemas išsprendė 40-metis jų kapitonas Linas Pilibaitis. Buvęs tituluotas Lietuvos rinktinės žaidėjas 67-ąją min. pakilo nuo atsarginių suolo, o 73-ąją jau mušė pirmąjį savo įvartį. Per likusį laiką jis pasižymėjo dar du kartus. Įdomu, jog 178 cm ūgio saugas visus įvarčius pelnė kirčiais galva.
Kitame turo mače Panevėžyje apie save priminė ir kitas žinomas veteranas Egidijus Vaitkūnas. 37 metų gynėjas smeigė pergalingą įvartį Tauragės „Taurui“ akistatoje su Panevėžio „Ekranu“. Šeimininkai pirmavo po Edvardo Tamulevičiaus spyrio 16 min., bet svečiai iki pertraukos spėjo išlyginti. „Ekranas“ laikėsi iki 79 min., kai E. Vaitkūnas iššovė iš toli. Tai buvo antrasis daugkartinio Lietuvos čempiono įvartis šį sezoną. Netrukus po šio epizodo panevėžiečiai dar sykį traukė kamuolį iš savo vartų ir kapituliavo 1:3.
Perdavimas. Lenktynėse dėl sidabro su „Tauru“ koja kojon žengia Klaipėdos „Neptūnas“. Klaipėdiečiai savaitgalį lankėsi Vilniuje, kur 5:1 sutriuškino BFA jaunimą. Sostinės komanda pergalės atveju dar galėjo likti medalių medžioklėje, tad priešinosi kaip įmanydama. Vis dėlto „Neptūno“ vartininkas Amiras Ahalarovas 15-ąją min. per visą aikštę atliko rezultatyvų perdavimą Dariui Zubauskui. Vilniečiai atsakė Patriko Pranckaus tolima bomba – 1:1, tačiau Olaide Badmusas ir Nikita Bondarevas sudėliojo pergalingus taškus.
„Neptūno“ pergalė praktiškai nubraukė ir Plungės „Babrungo“ šansus kabintis į prizininkų pakylą. Plungiškiai išvykoje turėjo pavargti, kol 2:1 palaužė „Kauno Žalgirio“ dublerius. Žemaičiai ilgai kontroliavo situaciją po Tomo Budrio įvarčio, bet kaunietis Aidas Rybelis 73 min. sujaukė svečių kortas. „Babrungą“ išgelbėjo nigerietis Samsonas Ajayi, prieš pat finalinį švilpuką įgrūdęs kamuolį į žalgiriečių vartų tinklą.
Prizai. Nuo stipriausiųjų penketo jau, ko gero, nebepavejamai atsilieka „Jonava“, iki penkerių pratęsusi nepralaimėtų rungtynių seriją. Jonaviečiai Kretingoje 1:0 patiesė vietos „Miniją“, o vienintelį mačo įvartį 77 min. įmušė puolėjas Ernestas Mickevičius. Iš Žemaitijos svečiai grįžo ir su asmeniniais apdovanojimais – Vilius Šivickas atsiėmė geriausio rugsėjo mėn. lygos vartininko prizą, o Eisvinas Utyra – geriausio trenerio.
Be trofėjų neliko ir Kauno rajono „Hegelmann“ B kolektyvas. Jų auklėtinis Karolis Januša sulaukė dar rugpjūtį pelnyto prizo, kaip geriausias lygos jaunasis žaidėjas. Į įvertinimą saugas atsakė rezultatyviu kirčiu į Jonavos „Be1“ vartus. Nors jonaviečiams prieš pat pertrauką pavyko atstatyti pusiausvyrą, per paskutines dešimt minučių jie įsimušė patys bei leido pasižymėti ir varžovų saugui Justui Paštukui – 1:3.
Greitašaudė. Autsaiderių grupėje esantis Kėdainių „Nevėžis“ nė nepajuto, kai akistatoje su Mažeikių „Atmosfera“ atsidūrė besivejančio vaidmenyje. Jau 74-ąją mačo Mažeikiuose sekundę šeimininkai po kampinio išsiveržė į priekį. Netrukus Kazeemas Ojo realizavo 11 m baudinį – 2:0, pelnydamas savo 15-ąjį sezono įvartį. Vėliau vėl estafetę perėmė japonai – Kanta Seki ir dublį užbaigęs Taiga Horikoshi. Galutinė baigtis 1:4 „Nevėžį“ verčia nerimauti, nes šią savaitę kėdainiečių laukia žūtbūtinės svarbos mūšis su turnyro lentelės kaimynu „Ekranu“.
Tokiu pat rezultatu 1:4 baigėsi ir „Šiaulių“ bei Vilniaus „Žalgirio“ dublerių susitikimas. Svečiai iš sostinės greit susikrovė įtikinamą persvarą 3:0, o vos prasidėjus antrajam kėliniui – ir triuškinamą (4:0). Į pirmąjį sezono įvartį pelniusio gynėjo Tomo Bakšio kirtį šiauliečiai atsakė garbės įvarčiu – 78 min. pasižymėjo Juozas Radavičius. Saulės miesto atstovams lieka tik trys mačai, kad pabėgtų iš paskutinės pozicijos.
