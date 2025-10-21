Lietuvos teisėjai šią savaitę darbuosis Čempionų lygos bei Europos lygos rungtynėse

Net dvi Lietuvos teisėjų brigados dirbs Europos turnyrų pagrindinių etapų rungtynėse.
UEFA Čempionų lygos rungtynėse Miunchene trečiadienio vakarą susitiks šeimininkai Miuncheno „Bayern“, kurie priims svečius iš Belgijos „Club Brugge“ ekipą, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada.
Pagrindinis teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis.
Rungtynės Vokietijoje trečiadienį prasidės 22 valandą Lietuvos laiku, mūsų šalyje jas tiesiogiai rodys GO3 platforma.
Po dviejų sužaistų turų vokiečiai yra iškovoję abi pergales ir su šešiais taškais pirmauja turnyro lentelėje, tuo tarpu Belgijos klubas savo sąskaitoje turi tris taškus ir lentelėje yra 13-oje vietoje.
**********
Tuo tarpu kita Lietuvos teisėjų brigada darbuosis UEFA Europos lygos pagrindinio etapo susitikime Prancūzijoje.
Ketvirtadienį Liono „Olympique“ savo stadione priims „Basel“ komandą iš Šveicarijos. Šiam susitikimui vadovaus Manfredas Lukjančukas, asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Mindaugas Jackus.
Prancūzijoje rungtynės prasidės 19.45 Lietuvos laiku, jas mūsų šalyje taip pat rodys GO3 platforma.
Prancūzai kol kas yra laimėję abu žaistus susitikimus ir su šešiais taškais užima penktą vietą, Šveicarijos komandos sąskaitoje po dviejų mačų yra trys taškai ir keturiolikta užimama vieta.
**********
Spalio 24-30 dienomis Moldovoje vyks Europos merginų U17 čempionato atrankos B diviziono pirmos grupė mini turnyras, kuriame žais Moldova, Velsas, Azerbaidžanas ir Kosovas.
Šiame turnyre pakviesta dirbti aikštės teisėja Ugnė Šmitaitė ir asistentė Deimantė Bikutė. Komandos tarpusavyje sužais po vienerias rungtynes.
Komanda, kuri surinks daugiausiai taškų, pakils į A divizioną, likusios komandos kitame cikle toliau rungsis B divizione.
