Jautri Šarūno Jasikevičiaus išpažintis apie šeimą: „Tai nėra lengva“

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Š. Jasikevičius atskleidė, koks jausmas dar vieną naują sezoną pasitikti su „Fenerbahçe“ klubu ir kas buvo svarbiausia buriant komandą šią vasarą. Anot stratego, niuansų yra daug, tačiau neretai tai primena „Lego“ dėliojimą.
Tokio žaidėjo komandoje Jasikevičius netoleruotų
Š. Jasikevičius neslepia, kad yra būdo bruožų, kurių jis žaidėjuose netoleruos. Vyras neneigė – santykiai rūbinėje yra vienodai svarbūs kaip ir žaidimas aikštelėje, tad profesionalus krepšininkas turi mokėti dirbti komandoje.
„Tai nėra individualus sportas. Labai svarbu rūbinė: kaip žaidėjai integruojasi vienas su kitu, kokią darbo atmosferą vienas kitam sukursime. Jei ateini į darbą ir nežinai, ko iš tam tikro žmogaus laukti, kam tau jo reikia? Žinoma, visi esame žmonės, bet svarbiausia – atlikti darbą šiam klubui, dėl to čia ir esame“, – sakė jis.
Laidos vedėja Asta Žukaitė-Nalivaikienė pastebėjo, kad Š. Jasikevičius visuomet atrodo pasitikintis savo sprendimais, tačiau jis pats neslėpė – abejonių pasitaiko ir jam. Anot Š. Jasikevičiaus, treneriai nėra robotai, tad kartais darbo problemas vis dėlto tenka parsinešti ir į namus.
Vasaros įspūdžiai ir santykiai su vaikais
Stambulo komandos vyriausiasis treneris pasakojo apie savo vasarą ir atskleidė, kodėl kelionėms ypač mėgsta rinktis Afrikos šalis. Strategas dalijosi mintimis apie santykius su šeima – anot vyro, jam labai svarbu nepraleisti akimirkų ir matyti, kaip auga jo vaikai.
„Stengiuosi išlaikyti balansą tarp tėčio ir draugo – manau, kad tą patį daro ir mano žmona. Bandome praleisti kuo daugiau laiko kartu, nors tai nėra lengva. Man smagu, kad vaikai daug šypsosi, daug bendrauja ir yra visur aktyvūs“, – pasakojo jis.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Visą interviu su Š. Jasikevičiumi laidoje „GoŽalgiris“ rasite straipsnio viršuje.
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