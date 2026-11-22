Naujasis „7X“ orientuotas į šeimas, ieškančias erdvaus automobilio, tačiau nenorinčias atsisakyti komforto ar pažangių technologijų. Galingiausia šio modelio versija šiemet dalyvauja konkurse „Lietuvos metų automobilis 2027“.
Kinijoje gaminamas, tačiau Švedijoje sukurtas visureigis
„Zeekr“ priklauso Kinijos automobilių koncernui „Geely“, kurio valdomų prekės ženklų sąraše yra ir „Volvo“. Nors „Zeekr“ automobiliai gaminami Kinijoje, jų dizainas kuriamas Geteborge, Švedijoje, veikiančiame bendrovės dizaino centre.
Būtent čia gimė ir „Zeekr 7X“ – vidutinio dydžio elektrinis visureigis, kurio pagrindiniais konkurentais galima laikyti „Tesla Model Y“, „Audi Q6 e-tron“ ir kitus panašios klasės elektromobilius.
Išvaizdoje dominuoja gana švarios kėbulo linijos, lygūs paviršiai ir siauri LED žibintai. Priekinėje dalyje nėra tradicinių radiatoriaus grotelių, o durų rankenos įleistos į kėbulą.
Automobilio ilgis siekia beveik 4,8 metro, tačiau svarbesnis rodiklis – 2,9 metro atstumas tarp ašių. Kadangi elektrinės pavaros komponentai užima mažiau vietos nei įprasto vidaus degimo variklio ir transmisijos derinys, salone galima pasiūlyti daugiau erdvės keleiviams.
„Zeekr 7X“ išsiskiria ir neįprastu durų sprendimu. Galinės durys gali atsiverti beveik 90 laipsnių kampu, todėl lengviau įkelti vaikišką kėdutę ar įsodinti mažesnius vaikus.
Gausiausios komplektacijos automobilyje visos keturios šoninės durys valdomos elektra. Jas galima atidaryti ar uždaryti paspaudus mygtuką, o jutikliai padeda išvengti kontakto su aplinkinėmis kliūtimis.
Salone – įranga, įprasta gerokai brangesniuose automobiliuose
„Zeekr 7X“ interjere daug dėmesio skirta ne tik technologijoms, bet ir keleivių komfortui. Prietaisų skydelyje įrengtas 13 colių vairuotojo ekranas, o centrinėje konsolėje – 16 colių multimedijos ekranas. Papildomai naudojamas projekcinis ekranas su papildytosios realybės funkcijomis, leidžiantis navigacijos nurodymus pateikti vairuotojo matymo lauke.
Vis dėlto gamintojas neatsisakė ir fizinių valdymo elementų. Dalis svarbiausių funkcijų pasiekiama atskirais mygtukais, todėl norint pakeisti dažniausiai naudojamus nustatymus nebūtina kaskart naršyti multimedijos meniu.
Konkursui pateikta „Privilege AWD“ versija turi „Nappa“ odos apdailą, elektra reguliuojamas priekines sėdynes su šildymo, ventiliavimo ir masažo funkcijomis.
Komfortiškai įsitaisyti gali ir galiniai keleiviai. Jiems numatyta erdvi antroji sėdynių eilė, o priklausomai nuo įrangos – papildomos sėdynių reguliavimo bei šildymo funkcijos.
Automobilio garso sistemą sudaro 21 garsiakalbis, kurių bendra galia siekia 2160 W. Ji palaiko erdvinio garso technologijas, o dalis garsiakalbių integruota į sėdynių galvos atramas.
Įdomu ir tai, kad „Zeekr“ numatė galimybę naudoti išmanųjį telefoną kaip automobilio raktą. Suderinamas įrenginys leidžia atrakinti automobilį ar pradėti kelionę neišsitraukiant tradicinio rakto.
Pneumatinė pakaba keičia automobilio charakterį
Galingiausias „Zeekr 7X“ išsiskiria ne tik dviem elektros motorais, bet ir aktyviąja pneumatine pakaba su nuolatiniu amortizatorių valdymu.
Sistema gali keisti automobilio prošvaisą ir pakabos standumą pagal pasirinktą važiavimo režimą bei kelio sąlygas. Standartinė prošvaisa siekia 172 mm, tačiau prireikus automobilį galima pakelti papildomais 45 mm arba nuleisti 25 mm.
Tai naudinga skirtingose situacijose. Važiuojant greitkeliu žemesnė kėbulo padėtis gali padėti sumažinti oro pasipriešinimą, o prastesniame kelyje ar įvažiuojant į statesnę nuovažą didesnė prošvaisa leidžia išvengti automobilio dugno kontakto su kliūtimis.
Visų varančiųjų ratų sistema automatiškai paskirsto sukimo momentą tarp priekinės ir galinės ašių. Tačiau didelė galia nereiškia, kad automobilis nuolat naudoja abu elektros motorus – važiuojant ramiai elektronika gali rinktis efektyvesnį pavaros veikimo režimą.
Šeimos saugumui – atskira technologija
Kuriant „Zeekr 7X“, daug dėmesio skirta keleivių saugumui. 2025 metais nepriklausomuose „Euro NCAP“ bandymuose elektromobilis pelnė aukščiausią penkių žvaigždučių įvertinimą. Suaugusių keleivių apsauga įvertinta 91 proc., o vaikų – 90 proc.
Vienas įdomesnių sprendimų – tiesioginio vaikų buvimo automobilyje aptikimo sistema. Ji skirta atpažinti, jeigu užrakintame automobilyje liko kūdikis ar vaikas, ir įspėti apie galimą pavojų. Tokia funkcija ypač aktuali šiltuoju metų laiku, kai saulėje palikto automobilio salonas gali labai greitai įkaisti.
Automobilyje taip pat naudojamos automatinio avarinio stabdymo, adaptyviosios greičio palaikymo, eismo juostos palaikymo ir aklosios zonos stebėjimo sistemos.
Manevruojant padeda aplinkinio vaizdo kameros. Be to, „Zeekr 7X“ gali automatiškai atlikti parkavimo manevrą, o naudojant suderinamą telefono programėlę – būti valdomas iš automobilio išorės.
Įkrovimas, kuriam pakanka trumpos pertraukos
„Zeekr 7X“ sukurtas naudojant „Geely“ grupės SEA elektromobilių platformą ir turi 800 voltų elektros architektūrą. Pirkėjams siūlomos dvi baterijos – 75 ir 100 kWh talpos. Mažesnėje naudojama ličio geležies fosfato (LFP) technologija, o didesnėje – nikelio, mangano ir kobalto (NMC) cheminė sudėtis.
Konkursui pateiktas automobilis turi didesniąją bateriją, kurią nuo 10 iki 80 proc. tinkamomis sąlygomis galima įkrauti maždaug per 16 minučių.
Automobilyje taip pat įrengtas 22 kW galios kintamosios srovės įkroviklis, leidžiantis efektyviai naudotis galingesne trijų fazių įkrovimo infrastruktūra.
Nors galingiausioje versijoje pagrindinis akcentas yra dinamika ir komforto įranga, ilgesniam nuvažiuojamam atstumui skirta „Long Range RWD“ modifikacija gali įveikti iki 615 kilometrų pagal WLTP metodiką.
Kasdienio naudojimo galimybes gerina ir 539 litrų bagažinė. Po priekiniu dangčiu visais ratais varomoje versijoje įrengtas papildomas skyrius įkrovimo laidams ar kitiems smulkesniems daiktams.
Konkurse dalyvaujančio „Zeekr 7X“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: visureigis
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Versija: Privilege AWD
- Variklio galia: 475 kW / 646 AG
- Sukimo momentas: 710 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 3,8 s
- Maksimalus greitis: 210 km/val.
- Baterijos talpa: 100 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 543 km
- Elektros energijos sąnaudos: 19,9 kWh/100 km
- Svoris: 2460 kg
- Bagažinės talpa: 539 l
- Ilgis: 4787 mm
- Plotis: 1930 mm
- Aukštis: 1650 mm
- Maksimali DC įkrovimo galia: 360 kW
- Maksimali AC įkrovimo galia: 22 kW
- Pradinė kaina: 53 300 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 66 200 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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