Iš pažiūros gana praktiškas penkiavietis automobilis iki 100 km/val. įsibėgėja vos per 3,3 sekundės, o jo baterija gali būti įkraunama greičiau, nei daugelyje elektromobilių trunka trumpas sustojimas kelionėje. Šį neįprastą sportiškumo ir universalumo derinį siūlantis modelis varžosi dėl „Lietuvos metų automobilio 2027“ titulo.
Kiniškas elektromobilis, sukurtas Švedijoje
Nors „Zeekr“ priklauso Kinijos automobilių koncernui „Geely“, naujojo 7GT išvaizda gimė Europoje. Automobilį kūrė Geteborge, Švedijoje, dirbanti gamintojo dizainerių komanda, vadovaujama Stefano Sielaffo.
Pagrindinis jų tikslas buvo sujungti sportiško automobilio proporcijas su universalo kėbulu. Taip atsirado žemas, beveik 4,82 metro ilgio elektromobilis su ilgu variklio dangčiu, nuožulnia stogo linija ir plačia galine dalimi.
Gamintojas tokį kėbulo tipą vadina Grand Tourer. Šis terminas tradiciškai naudojamas automobiliams, skirtiems greitoms, tačiau komfortiškoms ilgoms kelionėms.
Priekinėje dalyje išsiskiria per visą automobilio plotį besidriekiantis šviesos elementas, o šonuose – berėmiai langai ir į kėbulą įleistos durų rankenos.
Įdomu tai, kad visų versijų langams naudojamas dvigubas akustinis stiklas. Jis padeda sumažinti vėjo ir aplinkos triukšmą, kuris elektromobiliuose dažnai girdimas aiškiau nei automobiliuose su vidaus degimo varikliais.
Nors „7GT“ atrodo sportiškai, gamintojas nepamiršo ir kasdienių poreikių. Bagažinės talpa siekia 456 litrus, o nulenkus galinių sėdynių atlošus padidėja iki 1390 litrų.
Priekyje įrengtas ir papildomas daiktų skyrius, kurio talpa priklauso nuo pavaros versijos. Konkursiniame visais ratais varomame modelyje jis siekia 32 litrus.
Sportinio automobilio dinamika ir pneumatinė pakaba
„Zeekr 7GT“ siūlomas su galinių arba visų varančiųjų ratų pavara. Galingiausioje „Privilege AWD“ versijoje naudojami du elektros motorai, kurių bendra galia siekia net 646 AG.
Tokią galią įprastai galima sutikti gerokai brangesniuose sportiniuose automobiliuose. Tačiau „7GT“ nėra skirtas vien greitam įsibėgėjimui tiesiojoje.
Išmanioji visų ratų pavara gali automatiškai keisti traukos paskirstymą tarp ašių. Gamintojo duomenimis, sistema geba pereiti iš dviejų varančiųjų ratų režimo į visų ratų pavarą greičiau nei per 400 milisekundžių.
Konkursui pateiktoje „Privilege AWD“ versijoje taip pat montuojama aktyvioji pneumatinė pakaba su elektroniniu amortizatorių valdymu.
Ji leidžia keisti automobilio prošvaisą ir pakabos charakteristikas priklausomai nuo pasirinkto važiavimo režimo bei kelio sąlygų. Važiuojant ramiai, sistema orientuota į komfortą, o pasirinkus sportinį režimą – į tikslesnį automobilio valdymą.
Priekyje naudojama dvigubų skersinių svirčių pakaba, o gale – daugiasvirtė konstrukcija. Sportiškiausia versija taip pat turi keturių stūmoklių priekinius stabdžių suportus ir „Michelin Pilot Sport EV“ padangas.
Salone – ne tik ekranai, bet ir fiziniai mygtukai
„Zeekr 7GT“ interjeras atspindi šiuolaikiniams elektromobiliams būdingą minimalistinį dizainą, tačiau gamintojas neatsisakė tradicinių valdymo elementų.
Prieš vairuotoją įrengtas 13 colių skaitmeninis prietaisų skydelis, o centrinėje konsolėje – 15 colių OLED multimedijos ekranas. Aukštesnėse komplektacijose taip pat naudojamas 35,5 colio papildytosios realybės projekcinis ekranas.
Tačiau ant vairo ir centrinėje konsolėje išliko fiziniai mygtukai. Jie leidžia pagrindines funkcijas valdyti neatitraukiant tiek daug dėmesio nuo kelio.
Konkursui pateiktoje „Privilege AWD“ komplektacijoje siūlomos šildomos ir ventiliuojamos priekinės sėdynės su masažo funkcija, o galinių sėdynių keleiviai gali elektra reguliuoti atlošų padėtį.
Dar vienas neįprastas sprendimas – elektra valdomos priekinės ir galinės durelės. Jas galima atidaryti paspaudus mygtuką, todėl įlipimas ir išlipimas tampa panašesnis į prabangaus automobilio patirtį.
Garso mėgėjams skirta 23 garsiakalbių sistema, kurios bendra galia siekia 2160 W. Du garsiakalbiai integruoti į vairuotojo sėdynės galvos atramą, todėl navigacijos nurodymus ar telefono skambučius galima perduoti tiesiogiai vairuotojui.
Vienas svarbiausių privalumų – įkrovimo greitis
„Zeekr 7GT“ naudojama 800 voltų elektros architektūra, leidžianti pasiekti itin didelę baterijos įkrovimo galią. Elektromobilis siūlomas su 75 arba 100 kWh baterija. Mažesnės talpos versijoje naudojama ličio geležies fosfato (LFP) baterija, o didesnėje – nikelio, mangano ir kobalto (NMC) technologija.
Abiejų baterijų maksimalus deklaruojamas greitojo įkrovimo pajėgumas siekia 480 kW.
Mažesnę bateriją turintis modelis nuo 10 iki 80 proc. palankiomis sąlygomis gali būti įkrautas per 13 minučių, o didesnei 100 kWh baterijai tam reikia maždaug 16 minučių.
Tai įspūdingi rodikliai, tačiau jiems pasiekti būtina atitinkamos galios įkrovimo stotelė. Didžioji dalis šiuo metu veikiančių viešųjų stotelių tokios galios pasiūlyti negali.
Kasdieniam įkrovimui taip pat numatytas 22 kW galios kintamosios srovės įkroviklis, leidžiantis efektyviai išnaudoti galingesnes trijų fazių AC stoteles.
Konkurse dalyvaujančio „Zeekr 7GT“ vizitinė kortelė
- Kėbulo tipas: universalas
- Variklio tipas: elektrinis
- Degalų rūšis: elektra
- Versija: Privilege AWD
- Variklio galia: 475 kW / 646 AG
- Sukimo momentas: 710 Nm
- Varantieji ratai: visi
- Pavarų dėžė: automatinė
- Sėdimų vietų skaičius: 5
- Durų skaičius: 5
- Įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/val.: 3,3 s
- Maksimalus greitis: 210 km/val.
- Baterijos talpa: 100 kWh
- Nuvažiuojamas atstumas: iki 558 km
- Elektros energijos sąnaudos: 19,8 kWh/100 km
- Svoris: 2330 kg
- Bagažinės talpa: 456 l
- Ilgis: 4817 mm
- Plotis: 1910 mm
- Aukštis: 1456 mm
- Maksimali DC įkrovimo galia: 480 kW
- Maksimali AC įkrovimo galia: 22 kW
- Pradinė kaina: 46 600 €
- Konkursui pateikto automobilio kaina: 61 400 €
Atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose!
Kartu su konkursu „Lietuvos metų automobilis 2027“ portale TV3.lt vyksta ir „Tautos automobilio“ rinkimai, kuriuose savo favoritą gali išrinkti patys skaitytojai.
Balsuoti galima kiekvieną dieną. Susipažinkite su automobiliais ir atiduokite savo balsą „Tautos automobilio 2027“ rinkimuose.
Daugiausia balsų surinkęs modelis bus paskelbtas „Tautos automobiliu 2027“ konkurso apdovanojimų ceremonijoje.
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